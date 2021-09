Amadeus conferma Fiorello: i due di nuovo fianco a fianco nel prossimo Festival di Sanremo

Programmi TV

Per Amadeus sembra che il motto giusto sia "squadra che vince non si cambia" e la conferma arriva dalle sue parole a Porta a Porta da bruno Vespa.

Il conduttore Rai Amadeus è stato ospite di Bruno Vespa nel suo storico Porta a Porta e si è lasciato scappare qualche indiscrezione sul prossimo Festival di Sanremo 2022 che lo vedrà impegnato per la terza volta nei panni del conduttore oltre che del direttore artistico del festival più famoso di Italia. La curiosità del giornalista di Rai1 ha spinto Amadeus a rivelare qualcosina in più rispetto alla prossima edizione della kermesse canora che lo vedrà affiancato nuovamente dal suo amico fraterno Fiorello.

Festival di Sanremo 2022: Fiorello ci sarà

Amadeus ieri sera è stato ospite della puntata del giovedì di Porta a Porta come sempre condotta da Bruno Vespa.

Il conduttore sta affrontando un periodo molto intenso lavorativamente parlando che lo porta nelle case degli italiani ogni giorno della settimana con I Soliti Ignoti e che lo vedrà impegnato con lo speciale evento che mette al centro la musica dal titolo Arena 60 70 80.

Ed a proposito di musica il presentatore di certo non si è ritato indietro alle domande di Vespa che miravano ad avere qualche informazione in più circa il prossimo Festival di Sanremo e la sua organizzazione.

Quella di febbraio sarà infatti la terza volta sul palco dell’Ariston e da buon direttore artistico sta mettendo a punto la sua riuscita.

Durante la chiacchierata con il giornalista ovviamente è arrivata una domanda diretta a scoprire se al suo fianco ci sarà nuovamente a fargli da spalla l’amico Fiorello, con il quale ha conquistato il cuore degli italiani a suon di siparietti esilaranti e riuscite gag. Amadeus ci ha tenuto a precisare il rapporto straordinario che lo lega al siciliano, chiarendo che un Sanremo da lui condotto senza Fiorello sarebbe impensabile.

Per questo lo showman non mancherà all’appello e sarà presente alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2022. “Tu sai che Fiorello è come se fosse mio fratello. Io non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, così come è stato fatto, e tanto meno il secondo Sanremo, se io non avessi avuto Rosario con me”, ha detto Amadeus.

Festival di Sanremo 2022: la nuova formula di Sanremo Giovani

Amadeus, per aggiungere ulteriore pepe alla competizione e ridurre il gap che con il tempo che passa e che rivoluziona la discografia odierna si è creato tra big e nuove proposte, ha eliminato la categoria Nuove Proposte nel prossimo Festival di febbraio ed ha introdotto delle importanti novità per il contest di Sanremo Giovani.