Fisco, tutte le scadenze importanti di questa settimana: rottamazione ter, saldo e stralcio, Imu

Economia

Si apre una settimana importante dal punto di vista fiscale. Ecco quali sono le due date da non dimenticare per adempiere a diversi obblighi fiscali, di cui alcuni sono già stati prorogati.

Con la data di oggi, lunedì 13 dicembre, si apre una settimana ricca di scadenza fiscali da non dimenticare. Alcune di queste sono già state prorogate e non sarà più possibile rimandarle. Ecco quali sono le due date da cerchiare in rosso nel calendario per la rottamazione ter, il saldo e stralcio e per il versamento dell’Imu.

Fisco, la scadenza per la rottamazione ter e il saldo e stralcio

La prima scadenza importante avrà luogo domani, martedì 14 dicembre, e sarà relativa alla rottamazione ter e al saldo e stralcio.

Si tratta della cosiddetta “pace fiscale” e dovrà essere pagata in un’unica soluzione. In realtà questa incombenza avrebbe dovuto avere come termine ultimo il 30 novembre, ma il Decreto Fiscale ha deciso di optare per una mini proroga al 9 dicembre. Con i 5 giorni di tolleranza, il limite ultimo è arrivato appunto fino al 14 dicembre.

Fisco, fino a quando c’è tempo per pagare il saldo dell’Imu

La seconda scadenza da non dimenticare sarà invece il 16 dicembre, dunque questo giovedì: si tratterà del pagamento del saldo dell’Imu. La platea interessata è stimata in 25.000.000 proprietari di seconde case, per un totale di 9.700.000.000€ attesi.

Il 16 dicembre vedrà anche la scadenza degli adempimenti periodici Irpef, Inps e Iva per i contribuenti titolari di Partita Iva e per i sostituti d’imposta.

Fisco, la richiesta delle forze politiche per una nuova pace fiscale

Tra le forze di Governo sarebbero però in discussione le modalità e le tempistiche per il pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

Sarebbero infatti diverse le richieste di una nuova “pace” con l’amministrazione fiscale, riammettendo al beneficio tutti i contribuenti che non hanno proceduto al pagamento e concedendo una nuova rateizzazione.

In questo modo, il termine del 14 dicembre perderebbe la sua caratteristica perentoria, per cui se non si procede al pagamento si decade dal diritto. Per Laura Castelli, viceministro all’Economia e delle Finanze, il tema delle cartelle non sarebbe però oggetto di manovra.