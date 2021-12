Il Collegio 6 anticipazioni: la settima puntata del docu-reality in onda straordinariamente di lunedì

Programmi TV

Il docu-reality di Rai2 si appresta a vivere il suo gran finale con un doppio appuntamento conclusivo imperdibile. La trasmissione che per quest’anno ha riportato indietro nel tempo una classe di scolari fino al 1977, ha messo infatti in programmazione a stretto giro di posta le due ultime puntate di della sua sesta e trionfale stagione. Il Collegio 6 torna in onda in via del tutto eccezionale lunedì 13 dicembre 2021 con il suo penultimo appuntamento che svelerà quali giovani saranno ammessi all’esame finale che potrebbe consegnarli il diploma della trasmissione. Tutto quello che c’è da sapere sulla settima puntata de Il Collegio 6 in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa.

Il Collegio 6: la settima puntata in onda su Rai2

Il docu-reality più apprezzato dai giovani italiani torna su Rai 2 lunedì 13 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 circa come sempre sul secondo canale della televisione pubblica. Le vicende degli alunni del collegio più spiato d’Italia stanno per volgere al termine e propri oggi i fan della trasmissione potranno godersi il penultimo appuntamento di stagione.

I telespettatori potranno scoprire quali giovani saranno ammessi alla prova finale seguendo l’appuntamento in diretta sul canale della televisione oppure recuperandolo sulla piattaforma streaming di Raiplay.

Le anticipazioni della settima puntata de Il Collegio 6

Il settimo appuntamento con Il Collegio 6 ci mostrerà per la penultima volta le atmosfere del 1977.

Le anticipazioni della puntata riportano di come Rubino, Ricorda e Cresta siano ad un passo dall’abbandonare la scuola e l’unico modo per restarci dentro sarà quello di appianare le insufficienze in modo da conquistarsi nuovamente la cravatta perduta peri loro scarsi risultati.

Visto che l’esame finale si sta avvicinando, tutti gli studenti saranno poi impegnati in delle delicate gare didattiche oltre che in delle interrogazioni di sbarramento che sanciranno il destino di molti di loro.

Ci sarà però anche spazio per il divertimento con la messa in scena della recita tutta in inglese di Cenerentola oltre ovviamente a sfidarsi nelle sentite gare dei Giochi della Gioventù.