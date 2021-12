Lorella Boccia racconta il suo parto: “Ho subito una lacerazione importante”, la vita da mamma della ballerina

TV e Spettacolo

Lorella Boccia è uno dei talenti usciti dalla scuola di Amici negli anni. La ballerina unisce un grande talento alla bellezza straordinaria ed è stata subito molto apprezzata.

La carriera di Lorella Boccia, dopo la fine del reality ha preso il volo e la ballerina è stata protagonista di vari show televisivi, come, a esempio Ciao Darwin. Una scalata verso il successo, che l’ha portata alla conduzione di un programma tutto suo: Venus Club. Anche nella sfera privata, Lorella Boccia è una donna di successo. La ballerina ha sposato Niccolò Presta, figlio del famoso manager delle star ed è recentemente diventata mamma.

Adesso, Lorella Boccia ha raccontato il suo parto al settimanale Oggi, come riportato da Fanpage.

Lorella Boccia ha portato a termine un parto naturale

Lorella Boccia è una ballerina straordinaria e conduttrice televisiva. La showgirl è recentemente diventata mamma di Luce Althea, dopo una gravidanza raccontata in parte sui social.

La ballerina ha deciso di condividere l’esperienza del suo parto, che non è stato per nulla facile: “Non è stato facile.

Il parto è stato naturale, ho subito una lacerazione importante. Non riuscivo a stare seduta, per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi, la allattavo sdraiata a letto“.

Lorella Bocca ha raccontato le sue difficoltà di salute, adesso superate: “E quando hai un dolore fisico, anche la mente ne risente. E io ho bisogno di stare bene per Luce Althea. Per fortuna ora va molto meglio“.

Lorella Boccia e l’aiuto del marito Niccolò Presta

Lorella Boccia ha partorito la sua piccola con un parto naturale, che ha avuto delle conseguenze fastidiose. La ballerina ha dovuto affrontare un periodo difficile, in cui, però, non si è trovata da sola.

Lorella Boccia ha voluto sottolineare la grande vicinanza del marito in questo momento: “Lo guardo e vedo un uomo cambiato. È sempre stato buono, altruista, ma adesso è una persona diversa, lo vedo nei suoi sorrisi, nel suo modo di fare quotidiano. Ha una luce negli occhi che prima non aveva ed è bellissimo“.

Per la ballerina il marito è cambiato in meglio, dopo l’arrivo della loro piccola.