Alex Belli abbandona il Grande Fratello Vip e va via dalla Casa con Delia Duran: colpo di scena in diretta

Grande Fratello

Delia Duran torna nella Casa del Grande Fratello Vip per un nuovo confronto con il marito Alex Belli. Dopo le vicende degli ultimi giorni, dal presunto tradimento della modella all’affaire sentimentale dell’attore con Soleil Sorge, la coppia si ritrova faccia a faccia e l’attore prende una decisione definitiva: abbandonare il reality. La moglie pretende chiarimenti lontano dai riflettori, Belli accetta ed esce dal gioco.

Delia Duran torna a Cinecittà: resa dei conti con Alex Belli

Arriva la definitiva resa dei conti tra Alex Belli e la moglie Delia Duran al Grande Fratello Vip.

La coppia si ritrova nuovamente faccia a faccia nella Casa di Cinecittà, pronta a mettere in tavola i propri sentimenti in un vis a vis che chiarisce finalmente il proprio rapporto. Dagli scatti rubati della modella in compagnia di un uomo misterioso, sino all’ultimo bacio dell’attore con la coinquilina Soleil Sorge: il rapporto tra marito e moglie è appeso ad un filo di incertezze e solo un chiarimento può mettere un punto a questa lunga situazione sentimentale.

Delia Duran approfitta del momento di ‘freeze’ dell’attore e vuota il sacco, manifestandogli tutta la sua delusione in un confronto in giardino: “Buonasera.

Sono venuta qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, che non eri da solo. Ma mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi 3 mesi. Una mancanza di rispetto: era una trappola, ci sei caduto in pieno. E siccome ho una dignità ho deciso che la nostra storia finisce qui. Mi dispiace Alex, ma non ce la faccio più. Tu sei un grande manipolatore“.

Delia Duran delusa da Alex Belli: “Tu non mi meriti“

Alex Belli, apprese queste parole, infrange la regola del distanziamento e si avvicina a Delia abbracciandola e chiedendole: “Portami via, non ce la faccio più“.

Delia però inizialmente si mostra distaccata: “Ma perché devo essere io a venire qui e portarti via? Devi essere tu ad avere le pa**e. Mi dispiace che sei caduto in quella trappola. Me ne vado, tu non mi meriti. Mi merito un uomo che mi valorizza e mi porta rispetto. Purtroppo tu non mi hai portato rispetto“. La modella aggiunge: “Allora dimostramelo, prendi la tua decisione. Quante volte sei andata alla Porta Rossa e non l’hai fatto? Sei grande e vaccinato a dirlo, nessuno ti ha tenuto per mano“.

Delia Duran l’ha accusato di mancanza di rispetto: “Sono stufa, non ce la faccio più. Ti ho sopportato fino a ieri, non ce la faccio più. Mi dispiace“. E ammette che la fiducia vada riconquistata, invitandolo così ad uscire dal Grande Fratello Vip: “Tu hai voluto questo teatrino, hai iniziato tu questo circo Alex. Mi dispiace, ma mi devi riconquistare.

Andiamo allora, dimostramelo“.

Alex Belli abbandona il gioco e se ne va via con Delia

Alfonso Signorini interviene e informa subito Alex Belli che è automaticamente fuori dal gioco, avendo violato il distanziamento ed avendo abbracciato una persona esterna.

Delia Duran è intenzionata ad andare via, aprendo uno spiraglio di luce nel rapporto con Alex e chiedendo un chiarimento con lui lontano dalle telecamere: “Dobbiamo parlare fuori dalle telecamere, non si può parlare qui di tutto quello che io in questo momento penso“. L’attore rivela di aver da giorni voluto abbandonare la Casa, ma impossibilitato dalla scelta degli autori: “Io ero consapevole di questo, io è da più di una settimana che voglio uscire“.

Dall’interno della Casa interviene anche Soleil Sorge, che amaramente commenta questo confronto ed accusato Alex Belli di essere falso: “Il problema più grande non è quello che è successo sotto le coperte, ma il tuo dubbio sul tuo stesso matrimonio, le cose che mi hai detto.

A meno che tu non abbia detto una marea di stron**te“. Alex Belli e Delia Duran escono così dalla Casa, mentre Soleil resta in gioco: l’epilogo del triangolo amoroso più discusso degli ultimi tempi.