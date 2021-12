Cronaca Italia

Antonio Di Fazio, manager del settore farmaceutico arrestato mesi fa con l’accusa di violenza sessuale su una 21enne, durante l’udienza del processo che si celebra a suo carico a Milano, con rito abbreviato, avrebbe fatto alcune ammissioni davanti al giudice. Una versione che non avrebbe convinto pienamente i legali della giovane.

Antonio Di Fazio accusato di violenza sessuale: svolta durante il processo al manager

Di Fazio si trova in carcere a San Vittore da circa 7 mesi, arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa di 21 anni.

Durante il processo con rito abbreviato, secondo quanto riferito dall’Ansa, il manager avrebbe ammesso di aver narcotizzato, spogliato e fotografato la giovane dopo averla attirata nel suo appartamento con la scusa di uno stage nell’azienda di cui era il titolare. Il tutto per poi abusare di lei. L’uomo, come emerso a margine dell’udienza, davanti al gup Anna Magelli non avrebbe negato i fatti che sarebbero documentati dalle stesse immagini, ora agli atti, che lui stesso avrebbe conservato nel computer.

I legali della 21enne su Antonio Di Fazio: “Non ha detto tutta la verità“

I legali della 21enne che ha denunciato Antonio Di Fazio, riporta ancora l’agenzia di stampa, avrebbero espresso perplessità sulla versione resa in udienza dall’imputato. Secondo gli avvocati della ragazza, l’uomo “non ha ammesso tutto e non ha detto tutta la verità“.

Nel corso di un recente interrogatorio, riferisce Il Corriere della Sera, Di Fazio avrebbe parlato ai pm di altri 4 episodi di violenze ai danni di giovani donne che avrebbe consumato dopo aver stordito le vittime con le benzodiazepine. Il prossimo appuntamento in aula sarebbe fissato per il prossimo 18 gennaio, udienza in cui il gup potrebbe valutare di riunire il procedimento con il filone per cui, il mese scorso, l’uomo avrebbe ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare relativamente ad altri 5 casi.

Tra questi anche il presunto tentato omicidio della sua ex moglie.