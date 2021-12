Cronaca Nera

Orrore nel Cagliaritano: una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Quartu Sant’Elena, il cadavere scoperto in camera da letto dopo l’allarme lanciato dalla sorella che aveva tentato invano di mettersi in contatto con lei. Poche ore dopo il delitto, le indagini sarebbero arrivate a un punto di svolta.

Donna uccisa a coltellate a Quartu Sant’Elena, il cadavere trovato nella sua abitazione

La vittima aveva 50 anni e il suo nome, riporta Ansa, è Mihaela Kleics.

Il corpo della donna sarebbe stato ritrovato steso in camera da letto all’interno della sua casa di Quartu Sant’Elena, addosso indumenti sporchi di sangue e i segni di numerose coltellate.

A fare la drammatica scoperta, nel pomeriggio di ieri, sarebbero stati i Carabinieri e i Vigili del fuoco allertati dalla sorella che non era riuscita a mettersi in contatto con lei. La donna, secondo quanto emerso, viveva in una mansarda al terzo piano di una palazzina in via della Musica.

Donna uccisa a coltellate a Quartu Sant’Elena, la svolta nelle indagini

Poche ore dopo la scoperta del corpo della 50enne, il compagno della donna, Sandro Sarais, 56 anni, sarebbe stato fermato con l’accusa di omicidio volontario.

L’uomo, ritenuto dagli inquirenti presunto autore del femminicidio, si troverebbe attualmente piantonato in ospedale dopo aver tentato il suicidio tagliandosi gola e polsi.

Ad alimentare l’ansia della famiglia della vittima, che si trova in Romania, l’assenza di contatti telefonici che si sarebbe protratta per 3 giorni, Dopo aver raccolto la segnalazione della sorella di Mihaela Kleics, i militari della Compagnia e della Stazione di Quartu avrebbero raggiunto la sua abitazione in via della Musica per poi fare la macabra scoperta.

In casa nessun segno di effrazione o rapina. Il fuoco investigativo si sarebbe fissato in breve tempo sul compagno: “Abbiamo subito concentrato le ricerche su di lui – ha spiegato all’Ansa il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, Rosario Totaro – eravamo già intervenuti per alcuni litigi e la donna aveva anche presentato una formale denuncia“.

Nelle scorse settimane, alcuni residenti della palazzina avrebbero chiamato le forze dell’ordine dopo aver sentito urla provenire dalla mansarda. Secondo una delle testimonianze emerse in queste ore, e riportate dalla stessa agenzia di stampa, alcuni inquilini avrebbero udito parole come “Ti ammazzo” rivolte all’indirizzo della donna.

Al lavoro sul posto anche il Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari e gli esperti del Ris, oltre al magistrato di turno, Nicoletta Mari, e il medico legale Roberto Demontis a cui sarà affidata l’autopsia. L’uomo sarebbe stato rintracciato nelle campagne di Castiadas e fermato.

1522 è il numero anti violenza e stalking, attivo 24 ore su 24 e gratuito, pronto a raccogliere ogni segnalazione e. richiesta d’aiuto attraverso un team di operatrici specializzate per dare sostegno alle vittime.