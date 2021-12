Elisa assente alla finale di Sanremo Giovani. L’annuncio di Amadeus sulla big in gara al Festival

Gossip

Elisa salterà la finale di Sanremo Giovani. L’annuncio è stato dato dallo stesso Amadeus durante la conferenza stampa che si è tenuta oggi; la cantante è tra i i big in gara alla prossima edizione della kermesse che si terrà tra il 1 e il 5 febbraio 20220.

Elisa, come tutti i big annunciati lo scorso 4 dicembre da Amadeus in diretta al TG1, avrebbe dovuto partecipare alla finale di Sanremo Giovani che si terrà mercoledì 15 dicembre e permetterà al pubblico di conoscere i nomi degli ultimi concorrenti in gara.

Elisa salta la finale di Sanremo Giovani

Durante la conferenza stampa della finale di Sanremo Giovani, Amadeus ha annunciato che nella serata di domani ci sarà una grande assente: Elisa.

La cantante sarà costretta a non presentarsi perché positiva al Covid. L’annuncio di Amadeus: “Domani in studio a Sanremo Giovani ci saranno tutti i Big, tranne Elisa. Ai primi di dicembre ha preso il covid. In forma leggera e sta bene, ma essendo positiva al tampone non può essere presente, ma solo in collegamento skype“.

Amadeus ha poi aggiunto che, in caso dovesse capitare durante la gara del Festival: “Come l’anno scorso per Irama, non ci saranno squalifiche, ma andrà in onda il video delle prove generali“.

Sanremo Giovani: tutti e tre i finalisti tra i big

Sempre durante la conferenza stampa, Amadeus ha annunciato che i cantanti in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo saranno 25 e non 24, questo perché a tutti e tre i finalisti di Sanremo Giovani sarà possibile accedere alla kermesse.

Queste le parole di Amadeus: “L’intero podio di domani merita di essere a Sanremo 2022: saranno 3 i giovani che parteciperanno come Big”.