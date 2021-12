Festival di Sanremo: curiosità, gossip e vita privata dei 22 partecipanti in gara alla 72esima edizione

TV e Spettacolo

Il 4 dicembre il conduttore Amadeus ha annunciato al Tg1 la lista dei 22 big in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Tra i partecipanti troviamo grandi nomi come Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Elisa ma anche nuove promesse come Sangiovanni, Blanco e molti altri. Se per la gara canora la sola cosa da prendere in considerazione è il loro talento, è altrettanto interessante conoscere qualche curiosità sulla vita privata dei concorrenti.

Festival di Sanremo, curiosità sulla vita privata dei Big: da Elisa a Iva Zanicchi

Elisa Toffoli, conosciuta semplicemente come Elisa, è sicuramente una delle cantanti più amate e conosciute della musica italiana.

Per quanto riguarda la sua vita privata, un fatto che l’ha segnata è sicuramente l’infanzia e il rapporto con il padre. A Vanity Fair ha raccontato “La situazione era questa: mia madre stava insieme a mio padre, ma mio padre non viveva con noi perché aveva anche un’altra famiglia. Le vacanze le faceva con noi, però il resto del tempo stava con loro”.

Gianni Morandi, intervistato da Maurizio Costanzo nella puntata del programma L’Intervista, aveva ripercorso la sua carriera, il suo incidente, parlando anche della sua vita privata e infanzia.

Il cantante alcuni mesi fa è stato protagonista di una caduta che gli ha causato gravi ustioni. Massimo Ranieri è sicuramente uno dei partecipanti con una carriera sia musicale che televisiva senza eguali. Il suo vero nome è Giovanni Calone. Molti non lo sanno ma il cantautore ha prestato la voce nel celebre film Disney Il Gobbo di Notre Dame, al personaggio di Quasimodo.

Iva Zanicchi, cantante, conduttrice ed ex politica italiana, durante la trasmissione Domenica Live, ha confessato di essere rimasta casta fino al matrimonio, quando aveva 26 anni.

La vita privata dei più giovani fra i Big al Festival di Sanremo

Sangiovanni, concorrente della scorsa edizione di Amici, si esibirà per la prima volta sul palco dell’Ariston. Il cantante ha una relazione con la ballerina Giulia Stabile, conosciuta ad Amici, nel corso dell’edizione vinta proprio da lei. Riguardo il rapper Blanco sono poche le informazioni. Recentemente ha però stupito tutti presentandosi ai Seat Music Award con una ragazza di nome Giulia, mano nella mano. Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, finalista di Amici, ha raccontato in numerose interviste e occasioni di aver avuto un’encefalite all’età di 7 anni che l’ha portato ad un coma per diversi giorni.

Irama è invece stato vincitore della diciassettesima edizione talent Amici. Dopo la storia con l’influencer Giulia De Lellis, il cantante fa coppia ora con la modella greca Victoria Stella Doritou. Mahmood, da Sanremo giovani e successivamente tra i Big e con una voce straordinariamente particolare, è diventato uno dei cantanti più amati. Nel 2019 è stata pubblicata una foto che lo immortala in un bacio con un ragazzo, ma a Vanity Fair ha spiegato di non essere interessato a far parlare di sé e del suo orientamento sessuale.

Sulla vita sentimentale di Rkomi non si sa molto. Il rapper e cantautore è un grande appassionato di arti marziali e in un’intervista a Vanity Fair ha anche detto di aver aperto una palestra nella sua città d’origine, Calvairate. Come spiegato dall’artista, l’attività si basa su un particolare sistema: gli iscritti pagano una quota totale corrispondente al proprio reddito.

Ditonellapiaga con Donatella Rettore è considerata una degli artisti emergenti più promettenti. La cantante, come riportato da Donna Glamour ha collaborato con TvBoy, uno street artist, prestando la sua voce alle sue opere in Note di viaggio, il documentario che racconta la carriera di Francesco Guccini.

Gossip e curiosità su alcune voci femminili fra i Big del Festival di Sanremo

Noemi è una delle voci femminili più interessanti del ventunesimo secolo. Il suo vero nome è Veronica. Una delle sue più grandi amiche, nella vita e nel lavoro, è Arisa. Dal 2008, è legata a Gabriele Greco, musicista della sua band. I due si sono sposati nel 2018.

Emma ha avuto un successo sempre in salita dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. All’età di 25 anni le è stato diagnosticato un tumore all’utero e alle ovaie ma fortunatamente è riuscita a sconfiggere questo male.

Giusy Ferreri, anche lei in passato vincitrice del talent X Factor, ha lavorato per 10 anni come cassiera al supermercato. È sposata con Andrea Bonomo, da cui ha avuto una figlia.

Festival di Sanremo, curiosità sui concorrenti

Dargen D’Amico, è un rapper, cantautore e produttore musicale milanese. Prima il suo nome d’arte era Corvo D’Argento. Con questo nome conosce Jake la Furia e Guè Pequeno, fondando successivamente insieme a loro il gruppo Sacre Scuole. Le Vibrazioni sono una band pop rock attiva dal 1999. Francesco Sarcina, frontman del gruppo, è stato sposato con Clizia Incorvaglia e hanno avuto una figlia. Il cantante ha però anche un altro figlio di 14 anni avuto da una relazione precedente. Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi, i componenti della band “queer” (così si definiscono loro) La Rappresentante di lista, non stanno insieme come molti pensano. I due lo hanno detto in un’intervista al programma Le Iene, ma non negano ci sia stato qualcosa in passato. Giovanni Truppi, cantante polistrumentista, prima di proseguire la sua carriera da solista ha fatto parte, dal 2010 al 2015, del gruppo rock Le Baccanti.

Fabrizio Moro ha avuto una relazione di molti anni con una ragazza di nome Giada e ha due figli: Libero e Anita. La coppia si è lasciata però nel 2019, come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni. Michele Bravi, reduce dalla vittoria del talent X Factor nel 2011, è stato coinvolto in un evento drammatico nel 2018: un incidente stradale in cui è morta una donna. Highsnob e Hu, rispettivamente Michele Matera e Federica Ferracuti. Lui prima della sua carriera da solista, faceva parte del duo Bushwaka, insieme al collega Samuel Heron. Lei nel 2020 aveva già partecipato a Sanremo giovani, arrivando in finale.

La partecipazione della cantante spagnola Ana Mena, conosciuta in Italia principalmente per le sue collaborazioni con il rapper Fred De Palma, ha suscitato delle polemiche. Francesco Monte infatti pare abbia avuto da ridire, sostenendo che Sanremo sia un festival della canzone italiana e non internazionale.