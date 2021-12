Festival di Sanremo 2022 e gli esclusi dalla lista: da Pago ai Jalisse, i rumors sui nomi scartati da Amadeus

TV e Spettacolo

A inizio febbraio torna il Festival di Sanremo e Amadeus ha già ufficializzato la lista dei Big che concorreranno nella 72° edizione. Se da un lato i cantanti scelti dal conduttore e direttore artistico sono esplosi di gioia con messaggi social, dall’altro lato è lunga la scia degli artisti che sarebbero stati tagliati fuori. Da Marco Masini a Bobby Solo, dai Boomdabash a Stash dei The Kolors, l’elenco degli scontenti è piuttosto lungo.

Sanremo 2022, le scelte di Amadeus per il prossimo Festival

Fervono i preparativi per la 72° edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022 nella consueta e suggestiva cornice del Teatro Ariston.

Pochi giorni fa, in anticipo rispetto agli scorsi anni, Amadeus ha ufficializzato al TG1 la lista dei concorrenti che si contenderanno la vittoria della kermesse tra meno di due mesi. Nomi di spicco quali Elisa, Donatella Rettore, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, ma anche giovanissimi artisti come Mahmood e Blanco, Michele Bravi, Sangiovanni e Aka7even.

Tuttavia le scelte di Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse per il terzo anno consecutivo, non hanno soddisfatto tutti.

Se i cantanti scelti hanno manifestato tutta la loro gioia attraverso messaggi social, è piuttosto lunga la scia degli esclusi. Ogni anno la decisione dei Big è sempre molto ardua, complici le numerose candidature che mettono il conduttore di turno in seria difficoltà nelle scelte.

Amadeus e la lista degli esclusi: dai Jalisse a Francesco Monte

Anche quest’anno è lunga la scia dei concorrenti che sono stati tagliati fuori dalle scelte di Amadeus. A riportare la lista degli scontenti è Davide Maggio, che rivela i nomi di chi sarebbe stato scartato: da Marco Masini a Mara Sattei, da Stash dei The Kolors a Bobby Solo.

Ma anche Lorenzo Fragola, Red Canzian, i Boomdabash, Tecla con Alfa, Mr Rain, Povia, Bianca Atzei, Pago, Patty Pravo, Anna Tatangelo, Cosmo e Tha Supreme.

Tra gli scartati figurano altri due ‘Big’, che sui social hanno espresso tutto il proprio malcontento. Da un lato ci sono i Jalisse, esclusi dal Festival per il 25° anno consecutivo e che hanno riservato a un lungo sfogo social tutta la propria indignazione per un simile trattamento. Polemico anche Francesco Monte, che ha duramente criticato la partecipazione di Ana Mena in quanto cantante di nazionalità straniera.

Anche lui, stando ai rumors, avrebbe avanzato una candidatura che tuttavia è stata rifiutata.