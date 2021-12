Francesco Monte contro Ana Mena tra i 22 Big di Sanremo 2022: “Poco rispettoso e fuori regolamento!”

TV e Spettacolo

Dura reazione di Francesco Monte alla partecipazione di Ana Mena tra i big di Sanremo 2022. L’annuncio di Amadeus ha fatto gioire la cantate e attrice spagnola, ma l’ex tronista che da tempo ha intrapreso la strada della musica ha sbottato contro un presunto illecito del regolamento.

Francesco Monte su Ana Mena a Sanremo: “Ma ce la fate?”

L’annuncio di Amadeus dei 22 cantanti in gara è arrivato ieri sera durante l’edizione del Tg1: tra i tanti big di vari generi e generazioni, c’è anche il nome dell’attrice e cantante spagnola vincitrice della dodicesima edizione dei Veo Veo Awards.

Tuttavia, c’è chi non l’ha presa bene: il commento di Francesco Monte su Ana Mena a Sanremo 2022 è stato pubblicato sotto a un video de Il Menestrelloh, che ha pubblicato proprio la reazione della cantante classe 1997 alla notizia. Grande gioia per lei e la famiglia, meno per l’ex di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi.

Tra i commenti al post, c’è il suo: “Ma cosa ci sta? Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?“. Francesco Monte, insomma, sostiene che Ana Mena non potrebbe proprio partecipare a Sanremo: “Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano – lui stesso ha provato a partecipare a Sanremo Giovani – si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!”.

E aggiunge: “Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti… Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani“.

Francesco Conte contro Ana Mena, ma sugli stranieri a Sanremo ricorda male

Al duro commento di Francesco Conte contro Ana Mena hanno risposto in molti: c’è chi, infatti, ha fatto notare come non ci sia una regola contro gli stranieri al Festival.

Anzi: è dagli anni ’60 che tra i big in gara si annoverano cantanti di varie nazionalità. Nel 1964 al fianco di Gigliola Cinquetti c’era l’italo belga Patricia Carli a cantare Non ho l’età; guardando anche a tempi più recenti, nel 2008 per la prima volta l’argentina Lola Ponce ha vinto la sezione Campioni in coppia con Giò Di Tonno con il brano Colpo di Fulmine.

A Monte è stato del rosicone e la sua reazione non ha tardato a farsi sentire: “Commento insensato…io ho puntato l’attenzione sul fatto che siamo in Italia e si parla di Sanremo non degli Eurovision dove sono ammesse tutte le nazionalità , connettete il cervello ogni tanto!

“. Ana Mena però canta in italiano da molto tempo e infatti c’è chi gli fa notare: “Si chiama festival della canzone italiana non festival degli italiani“. Gli viene dato anche del razzista, ma lui si smarca: “Capite quello che vi pare… Io parlo italiano e sono stato molto chiaro, nessuna discriminazione e nessun razzismo”.