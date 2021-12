Festival di Sanremo 2022, i messaggi social dei 22 Big in gara dopo l’annuncio: da Elisa a Donatella Rettore

TV e Spettacolo

Il Festival di Sanremo 2022 ha il suo attesissimo cast: Amadeus ha annunciato al Tg1 i nomi dei 22 concorrenti che calcheranno il palco dell’Ariston il prossimo febbraio. Tantissimi i nomi sorprendenti, novità e grandi ritorni, giovani promesse della musica e colonne portanti della canzone italiana. Da Elisa a Donatella Rettore, sino a Mahmood, i concorrenti hanno condiviso sui propri social le prime attesissime reazioni.

Festival di Sanremo 2022: annunciati i 22 Big in gara

Grandissime sorprese nel cast ufficiale del Festival di Sanremo 2022, che approda su Rai1 dall’1 al 5 febbraio con la sua settantaduesima edizione.

Amadeus, in video-collegamento con l’edizione serale del Tg1, ha annunciato la lista dei 22 concorrenti ufficiali che andranno a calcare il prestigiosissimo palco del Teatro Ariston. Sorprese, graditi ritorni, conferme e giovanissimi esordi: il cast appare variegato e tocca differenti generazioni. Da Elisa a Iva Zanicchi, da Gianni Morandi a Sangiovanni, da Mahmood e Blanco a Massimo Ranieri: i 22 concorrenti sono pronti a mettersi in gioco in una delle più importanti esperienze del loro percorso artistico e professionale.

In seguito all’annuncio di Amadeus, i cantanti in questione hanno condiviso le loro reazioni a caldo sui rispettivi canali social. Chi su Twitter, chi su Instagram, molti di loro si sono detti emozionati e pronti per questa nuova avventura. Di seguito viene proposta una raccolta di reazioni social dei 22 Big in gara.

Festival di Sanremo 2022: le reazioni a caldo degli artisti sui social

“Emozionata, onorata…ho il cuore in gola“: così Noemi su Twitter. Sempre sulla stessa piattaforma ha parlato anche Donatella Rettore, che gareggerà assieme a Ditonellapiaga: “Sentivo il bisogno di dire delle cose, Sentivo la necessità di tracciare la mia strada verso il mio futuro musicale.

Su quel palco io e @ditointhepiaga faremo una grande festa e voi siete tutti invitati“. Su Instagram Elisa ha raccontato la genesi del doppio album prossimo all’uscita, dicendosi emozionata per il ritorno all’Ariston: “Sarà un momento importante di questo viaggio appena iniziato, e ce ne saranno altri… Intanto ci vediamo a Sanremo!

“.

Su Instagram parla una giovanissima promessa della musica, Aka7even: “È tutto vero. #Sanremo2022“.

Gli fa eco un altro giovane artista, Rkomi. “Il viaggio di Taxi Driver continua. Prossima tappa: Sanremo 2022” il suo commento, in riferimento al titolo dell’album. Gran ritorno all’Ariston per Mahmood, che questa volta gareggia assieme a Blanco, pronto al debutto al Festival: “Ma veramente ?” si domanda il cantante di Soldi su Instagram, con fare ironico. “Non ci credo! Sto sognando!“: la reazione, infine, di una incredula Ana Mena. Moltissime le reazioni a caldo dei 22 Big in gara, che hanno fatto il pieno di like e reso felice il cuore dei loro fan.

Sentivo il bisogno di dire delle cose,

Sentivo la necessità di tracciare la mia strada verso il mio futuro musicale.

