In un’intervista radiofonica rilasciata ai Lunatici di Radio 2, Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, si è lasciato andare a confidenze che, tra le righe, riguardavano l’ex Clizia Incorvaia. Sulla gieffina, che ora intrattiene una relazione con Paolo Ciavarro, Sarcina non ha usato mezzi termini.

Francesco Sarcina contro i social

Amore, musica, il rapporto con i social e quella ex che non nomina mai direttamente ma che è il collante di tutto. Questi i temi toccati da Francesco Sarcina durante la sua chiacchierata radiofonica.

“I like creano dipendenza, io arrivo da una separazione dovuta in parte a questo.

Vivevo una vita dove tutto era basato sui like”. Un rapporto d’amore e odio con i social, quello di Sarcina, che si è definito “Social-Patico”, per lui il mondo del web è una trappola, un’arma a doppio taglio. “Si è creato tutto questo trip dell’avere seguaci. Io faccio musica, vorrei farti entrare nella mia musica, non per forza nei cavoli miei. Però alla gente sui social frega relativamente, quindi ci dobbiamo adattare”. Per questo Sarcina è restio a mostrare la sua vita privata “Ogni tanto mi piace far vedere i cavoli miei.

A volte si, a volte no”.

Ormone scatenato

Rispondedo alle polemiche legate a relazioni extra-coniugali, che l’hanno visto al centro poco tempo fa, e alle “proposte indecenti” che arrivano dai social, Francesco Sarcina non si lascia intimidire, spiegando che non sono fondamentali: “Io l’ormone ce l’ho già scatenato di mio. I social sono un’illusione della realtà. Io son molto animale da questo punto di vista: ho bisogno di sentire l’odore, l’energia…”

Il cantante poi spiega cosa guarda in una donna e cosa lo conquista: “Non è importante che sia una fotomodella.

L’importante è che la persona sia bella dentro”.

GF Vip, Francesco Sarcina sui concorrenti: “Lasciamoli là”

