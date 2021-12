Grande Fratello Vip al giro di boa: Francesca Cipriani si ritira dal gioco, altri concorrenti hanno deciso

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip è arrivato il momento della verità e i concorrenti hanno preso la decisione definitiva: rimanere in gioco sino alla finale del 14 marzo 2022 o abbandonare definitivamente? In moltissimi hanno scelto di rimanere: c’è stato un solo ritiro, quello di Francesca Cipriani, costretta ad abbandonare il gioco per problemi fisici. Le prime decisioni dei concorrenti, in attesa delle ultime in arrivo nella prossima puntata.

Grande Fratello Vip: i destini dei concorrenti a un bivio

Il Grande Fratello Vip è approdato alla tappa decisiva di questa edizione, che inizialmente avrebbe dovuto finire proprio questa sera.

La notizia del prolungamento del reality sino al 14 marzo 2022, la data della finalissima, ha di fatto scombussolato i piani dei concorrenti che pensavano di poter trascorrere il Natale a casa. L’attesa decisione della produzione è stata resa nota al cast nella scorsa puntata e le reazioni sono state un misto di incredulità, sorrisi e disperazione.

Alfonso Signorini ha concesso loro pochi giorni di riflessione, sino alla nuova puntata di questa sera che metterà finalmente le carte in tavola.

Chi abbandonerà il gioco? Chi deciderà di rimanere la Casa sino al prossimo marzo? I concorrenti, stasera stessa, sono tenuti a prendere la decisione definitiva e di certo non mancano le sorprese e i colpi di scena.

Francesca Cipriani lascia, le prime decisioni della serata

Nel corso della serata vengono annunciate le prime decisioni, che riguardano solo la metà dei concorrenti. L’altra metà, infatti, dirà la propria scelta nella prossima puntata. La prima grande sorpresa arriva da Manuel Bortuzzo, che conferma di voler proseguire il suo cammino.

A seguire Katia Ricciarelli, che anche lei aveva più volte palesato dubbi nelle ultime settimane circa la sua permanenza nella Casa. Alla fine, però la cantante lirica conferma di rimanere: “Vorrei divertirmi ancora un po’, se a voi fa piacere“.

A ruota, Lulù Selassié è intenzionata a rimanere: “Certo“.

A seguire Miriana Trevisan, che anche lei decide di rimanere in gioco: stessa scelta anche per Gianmaria Antinolfi. Chi invece ha dovuto prendere una decisione differente è Francesca Cipriani. La soubrette ha deciso di non continuare non tanto per sua volontà, ma per alcuni problemi fisici per i quali necessita di accertamenti medici: “No, purtroppo ho dei problemi di salute, fisici, e ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti.

Sono entrata che ero anche titubante, ma purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto bene e quindi devo andare a farmi controllare“. Gli ultimi due concorrenti a prendere la decisione sono Carmen Russo e Giucas Casella: sia la showgirl sia l’illusionista confermano di voler rimanere. Le scelte degli altri concorrenti sono in programma nella prossima puntata.