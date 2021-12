Il Collegio 6 anticipazioni: l’ultima puntata del docu-reality più amati dai ragazzi italiani

Programmi TV

Ultimo imperdibile appuntamento con il tuffo nel passato in compagnia della scolaresca del 1977. Chi riuscirà a superare i tanto temuti esami finali? Lo scopriremo questa sera a partire dalle ore 21:20 circa sempre su Rai2.

Il docu-reality di Rai2 è arrivato al suo gran finale che va in onda oggi martedì 14 dicembre 2021. Si conclude così l’eccezionale doppio appuntamento settimanale che sta mostrando le ultime gesta della classe di adolescenti indisciplinati tuffatisi nel passato del 1977. Il Collegio 6 torna in televisione con il suo ottavo ed ultimo appuntamento stagionale che svelerà quali giovani avranno portato a termine nella maniera migliore la loro esperienza nel collegio di Anagni e riusciranno a prendere il tanto sudato diploma.

Il Collegio 6: l’ultima puntata in onda su Rai2

Con l’appuntamento di oggi in prima serata su Rai2 si conclude la sesta edizione dell’amato Il Collegio, con l’ultima puntata che svelerà come sono andati per i ragazzi del docu-reality gli esami di terza media che dovranno sostenere proprio ad un passo dai saluti finali.

I telespettatori potranno scoprire quali dei giovani rimasti ancora nel comprensorio di Anagni immerso nel 1977 saranno meritevoli di stringere tra le mani l’ambito diploma. Le vicende degli alunni del collegio più spiato d’Italia volgere così al termine tra pianti e gioia, felicità e grande delusione.

Non perdere l’ultimo appuntamento con lo show di Rai2 che sarà possibile da vedere in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming di RaiPlay.

Le anticipazioni dell’ottava e ultima puntata de Il Collegio 6

Le anticipazioni della puntata riportano di come i ragazzi stiano vivendo l’ansia per gli esami, arrivati ormai ad un passo. Per aiutare i giovani il professor Maggi cercherà di portare a termine un lungo e decisivo ripasso generale che gli possa chiarire quali sono le loro lacune e quali i loro punti di forza.

Poche ore prima dell’inizio degli esami saranno poi i sorveglianti a preparare una sorpresa per i ragazzi in vista dell’ultimo di permanenza nel collegio. Il rapporto con queste figure subirà quindi una inattesa svolta, permettendo ai ragazzi di capire che di fronte hanno comunque delle persone che nonostante il ruolo gli vogliono realmente bene.

I ragazzi varcheranno poi per l’ultima volta la loro detestata classe per sostenere la prima parte degli esami, che vedrà le tanto temute prove scritte come prima difficile portata degli interi esami prima della prova orale da dentro o fuori.