Katia Ricciarelli innamorata pensa alle nozze: al Grande Fratello Vip la rivelazione su un uomo misterioso

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip esplode un clamoroso scoop su una delle concorrenti protagoniste di questa edizione: Katia Ricciarelli. La cantante lirica, infatti, ha confessato in settimana di essere innamorata di qualcuno e di pensare addirittura alle nozze. Nel corso della nuova puntata, in Confessionale, la concorrente ha aperto il suo cuore rivelando pochissimi dettagli di questa misteriosa storia d’amore.

Katia Ricciarelli: l’intima rivelazione a Carmen Russo e Soleil Sorge

Katia Ricciarelli non smette di sorprendere e fornisce un gossip davvero incredibile, che ha colto di sorpresa anche lo stesso Alfonso Signorini, il “re” degli scoop.

Al Grande Fratello Vip, infatti, la cantante lirica avrebbe confessato a Soleil Sorge e Carmen Russo di essere innamorata e di essere in procinto di sposarsi una volta uscita dalla Casa. La rivelazione non ha lasciato indifferente Signorini che, nella nuova puntata, ha convocato in Confessionale le due coinquiline con cui la cantante si è aperta.

In Confessionale le due concorrenti confermano, a cominciare da Carmen Russo: “Eravamo al biliardo, facevamo la partita, e io l’ho vista con una luce particolare negli occhi, bella raggiante.

Poi a un certo punto ha detto: ‘Appena esco mi voglio sposare’“. E anche Soleil Sorge, con la quale la Ricciarelli è spesso solita confrontarsi e confidarsi, ammette: “Mi ha detto che è innamorata di una persona“. Tuttavia del presente sentimentale di Katia Ricciarelli si sa davvero poco, ed è per questo che Alfonso Signorini ha deciso di indagare maggiormente sulla questione.

Katia Ricciarelli in Confessionale: i dettagli dell’uomo misterioso

Katia Ricciarelli viene convocata in Confessionale, dove trova Carmen Russo e Soleil Sorge.

Alfonso Signorini mostra subito alla cantante lirica la clip in cui ha raccontato alle due coinquiline di questo uomo misterioso.

Al termine del filmato, la ‘Vippona’ si mostra subito riservata e rilascia solo qualche breve e frammentaria informazione su questa misteriosa storia d’amore: “Molto tempo fa ci siamo conosciuti, in Puglia“. Per poi prendersela ironicamente con le due coinquiline in Confessionale per essere state pettegole.

Alfonso Signorini vorrebbe conoscere qualche informazione circa l’identikit in questo uomo. La Ricciarelli al momento non è intenzionata a sbottonarsi sulla questione, ma promette al conduttore una cosa: “Tu sarai il primo a saperlo“.

Poche certezze su colui che ha rapito il cuore della cantante lirica: è sicuro, però, che ad attenderla fuori dalla Casa c’è una persona davvero speciale.