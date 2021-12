Riscaldare casa spendendo meno di 5 euro: il metodo fai da te da replicare fra le mura domestiche

Cronaca

In una casa, sono davvero molti gli apparecchi che, inevitabilmente, se usati ogni giorno hanno impatto negativo sul bilancio familiare. A volte lo dimentichiamo, ma quando accendiamo e utilizziamo un dispositivo come ad esempio il riscaldamento, consumiamo energia.

Riscaldare casa con pochi euro, ecco tutto quello che bisogna sapere

Sono davvero tanti i prodotti che negli ultimi anni hanno fatto registrare un significativo aumento delle spese per l’energia. In più, il riscaldamento contribuisce ad aumentare i costi in bolletta.

Molte persone, quindi, utilizzano alcuni metodi per risparmiare, in modo da avere più soldi in caso di necessità. Proprio per questo si consiglia di stare molto attenti, per evitare qualsiasi spreco di denaro. Riguardo ciò, è interessante sapere che esiste un metodo per riscaldare la propria casa con meno di 5 euro, che sembrerebbe aver spopolato sul web. Tutto ciò può essere fatto attraverso oggetti che spesso abbiamo in casa e che non utilizziamo. Basta avere delle candele, un vaso di terracotta e una teglia.

Questo piccolo trucco è diventato virale in poco tempo grazie ai social network.

Per mettere in pratica il metodo, bisogna posizionare le candeline accese su una teglia, e poi coprire il tutto con il vaso in terracotta. Quest’ultimo ha la funzione di fornello, permettendo di diffondere calore nell’ambiente circostante. C’è anche un’alternativa a questo procedimento, che prevede che si mettano quattro candele accese in un vassoio di metallo. Successivamente bisogna coprirle con un piccolo vaso, che a sua volta deve essere coperto con un vaso più grande avente un buco nella parte inferiore.

Riscaldare casa risparmiando: i problemi che possono causare questi metodi

Come è possibile intuire, questo procedimento è di lunga durata.

Questo perché bisogna aspettare molto tempo prima che il calore si diffonda nell’ambiente. Il rischio è quindi quello si spendere più soldi del previsto. Ciò deriva dal fatto che l’efficacia dipende molto dalle dimensioni della stanza da riscaldare, dalla grandezza e dalla durata delle candele utilizzate. Non è solo questo però il problema. Infatti, a far sorgere preoccupazione, è il contatto con fonti di calore dirette, che è sempre molto rischioso. Con questo metodo si espongono la propria casa e le altre persone ad un elevato pericolo.