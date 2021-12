Sabato, domenica e lunedì: Sergio Castellitto torna con Eduardo De Filippo su Rai1

Serie TV - Fiction

Sergio Castellitto torna col grande maestro napoletano per interpretare una sua grande commedia. Scopri la trama e le curiosità di Sabato, domenica e lunedì.

La proposta di Rai1 per la prima serata di martedì 14 dicembre 2021 è la trasposizione televisiva del maestro di drammaturgia napoletano che andrà in onda a partire dalle ore 21:30 circa. Ad interpretare il mitico personaggio della commedia di Eduardo De Filippo ci sarà l’apprezzato Sergio Castellitto, diretto dal regista Edoardo De Angelis, per completare la Collection dedicata al grande maestro. La trasposizione filmica dei capolavoro teatrale dal titolo Sabato, domenica e lunedì arriva sulla rete ammiraglia della televisione pubblica a mostrarci Peppino alquanto ingelosito dalle numerose avances che il vicino di casa rivolge a sua moglie.

Il cast, la trama e le curiosità sul prodotto in prima visione su Rai1.

Sabato, domenica e lunedì: il cast e le curiosità del film

Su Rai1 martedì 14 dicembre arriva un altro capitolo della Collection De Filippo dedicata al grande maestro del teatro napoletano. A partire dalle ore 21:30 circa il pubblico del canale potrà godersi Sabato, domenica e lunedì, trasposizione cinematografica in prima visione assoluta.

Il regista Edoardo De Angelis e l’interprete Sergio Castellitto ritornano a collaborare dopo averci svelato il primo film del filone dal titolo Natale in casa Cupiello che sarà poi seguito dalla terza ed ultima commedia dal titolo Non ti pago.

L’attore romano veste i panni del protagonista Peppino affiancato da altri volti noti del piccolo schermo come Fabrizia Sacchi, Giampaolo Fabrizio, Maria Rosaria Omaggio.

Sabato, domenica e lunedì: la trama della commedia

Rosa Priore si appresta come ogni sabato a preparare il ragù che la sua famiglia mangerà la domenica.

Il clima tranquillo che anticipa la solita mangiata viene disturbato dallo strano umore del marito Peppino che si aggira nervoso in cucina, cercando di accusare la donna per ogni minima cosa.

Inizialmente il motivo nervosismo è ignoto ma si manifesta subito il giorno dopo, quando domenica l’intera famiglia è riunita di fronte al ragù e Peppino viene infastidito nuovamente dal fatto che Rosa indossi il foulard azzurro regalatole dal vicino di casa. Saranno proprio le attenzione del ragioniere Ianniello a far adirare Peppino che non tocca cibo ed arriva ad accusare i due di avere una tresca.