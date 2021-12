Incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto a Roma. Ferito un militare, in un video le fiamme

Cronaca Italia

L'incendio è divampato intorno alle 12 di questa mattina. In poco tempo le fiamme hanno invaso parte della struttura. Un militare è rimasto ferito.

Un vasto incendio ha coinvolto una caserma dei carabinieri a Roma, si tratta della Salvo D’Acquisto sita in Tor di Quinto. Una colonna di fumo nero è stata ben visibile a distanza di chilometri. Il bilancio è al momento di un militare ferito trasportato in ospedale. Sui social circolano le terribili immagini delle fiamme che divorano parte della struttura e non solo.

Incendio in una caserma dei carabinieri di Roma

Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 dicembre, secondo quanto riferisce l’Ansa dalla foresteria della caserma dei carabinieri Salvo D’Acquisto di Roma.

Le prime avvisaglie dell’incendio sono state intorno alle 12 e immediatamente sono stati allertati i soccorritori e i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale che hanno deviato il traffico.

I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per domare l’incendio; al momento la natura del rogo che ha coinvolto la caserma è stata definita violenta, al momento sarebbero ignote le cause.

Un militare è rimasto ferito nell’incendio in caserma

Secondo quanto si apprende da Roma Today, un carabiniere sarebbe rimasto ferito nell’incendio, ma non sarebbe in condizioni gravi.

Al momento si trova ricoverato presso l’ospedale Sant’Andrea con una contusione al piede che si è procurato calandosi dalla finestra al primo piano dal quale ha cercato di fuggire le fiamme.

È lui infatti il militare che si vede nel video che circola in queste ore, dove si vedono le fiamme e il fumo inghiottire la struttura mentre il carabiniere scende dalla finestra lanciandosi verso i colleghi.

Il video dell’incendio in caserma a Roma

Il video dell’incendio nella caserma Salvo D’Acquisto di Tor di Quinto ha fatto il giro del web e mostra la vastità del rogo.