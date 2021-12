Sciopero generale del 16 dicembre, stop ai mezzi pubblici: le fasce orarie di garanzia nelle principali città

Cronaca Italia

Domani giovedì 16 dicembre si terrà lo sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil. In totale vi saranno 8 ore di sciopero, che interesseranno molti settori pubblici e privati, con alcune esclusioni. Stando a quanto si apprende sin da ora, è probabile che i cittadini che abitualmente usufruiscono dei mezzi pubblici possano trovarsi a fare i conti con disagi dovuti all’adesione dei servizi allo sciopero.

Sciopero generale Cgil e Uil del 16 dicembre: quali settori non aderiranno

Nonostante l’iniziale bocciatura da parte della Commissione di Garanzia, che aveva richiesto il rinvio della data individuata da Cgil e Uil, domani 16 dicembre in Italia si terrà lo sciopero generale indetto dai due sindacati.

Già qualche giorno fa era stata annunciata la manifestazione nazionale a Roma per protesta contro la Manovra 2022. In queste ore, Ansa ha reso note maggiori informazioni sui settori che sciopereranno. La sanità pubblica e privata non prenderà parte all’iniziativa. Anche le Rsa saranno escluse, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini in cura. Il personale scolastico ha già scioperato lo scorso venerdì 10 dicembre e non aderirà allo sciopero generale.

In seguito ai rilievi effettuati dal Garante sugli scioperi, i lavoratori dei settori Igiene ambientale e i dipendenti del settore Poste Italiane, compresi quelli appartenenti alla divisione Mercato privati (sportelli) sono esentati dall’adesione allo sciopero.

Sciopero dei mezzi di trasporto: treni, bus, metro e aereo coinvolti

Il settore dei trasporti prenderà parte allo sciopero nazionale. Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane dalla mezzanotte alle 21 del 16 dicembre.

Come sottolinea Ansa, saranno comunque garantite le fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Anche nel settore ferroviario vi saranno comunque delle eccezioni, che riguarderanno alcune società, come Trenord in Lombardia, che aveva già proclamato uno sciopero per il 14 e il 15 dicembre.

Sciopererà invece il 17 dicembre il personale dei servizi portuali.

Per quanto riguarda bus e metro lo sciopero dei Trasporti pubblici locali avrà orari differenti e varieranno anche le fasce di garanzia a seconda delle città. A Milano l’adesione sarà dalle 8.45 e alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

A Roma le fasce di garanzia riguarderanno gli orari dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino alla fine del servizio. Venezia resterà esclusa.

Per il trasporto aereo, lo sciopero prevederà le seguente fasce di garanzia: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Il personale di navi e traghetti si fermerà per un turno di lavoro, facendo esclusione per i collegamenti essenziali con le isole minori.