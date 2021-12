Tananai, chi è l’artista in gara nella finale di Sanremo Giovani 2021: vero nome, esordi e Fedez

Chi è

Ai più il nome di questo artista potrebbe non dire un granché ma i più attenti conoscitori che bazzicano nell’underground indie italiano di certo conoscono bene Tananai ed il suo singolo che girò su tutte le radio nazionali non più di due anni fa.

Alberto Cotta Ramusino, questo il vero nome del cantante, si è già fatto notare dai fruitori di musica per il tormentone dal titolo di Calcutta, in cui parafrasava le vite straordinarie degli altri per far veder quanto la sua fosse insignificante al solo confronto, ed ora sembra avere tutta l’intenzione di andare alla conquista di una platea ben più ampia.

L’artista sarà infatti in gara nella finalissima di Sanremo Giovani 2021, proviamolo a conoscere qualcosa in più su di lui e sulla sua carriera.

Chi è Tananai: gli esordi

Alberto Cotta Ramusino in arte Tananai è nato nel 1995 a Cologno Monzese, nota città alle porte di Milano. Fin da giovanissimo si appassiona alla musica e prima di intraprendere la svolta indiependente come solista, da vita al progetto di musica elettronica Not for us che fondava la sua arte con i testi in inglese che avevano convinto anche una major del calibro di Universal Music Italia.

Abbandonato il progetto si dedica anima e corpo alla scrittura di testi in italiano che prendono forma in Tananai, nome d’arte del cantante indie solista che prende spunto dal nomignolo che il nonno gli affibbiò in tenera età. La svolta arriva a cavallo tra il 2019 ed 2020 quando suscita l’attenzione degli amanti del genere in seguito alla pubblicazione dei due singoli dal titolo Volersi Male e sopratutto Calcutta.

Quest’ultimo brano diventa un vero e proprio tormentone rilanciato non solo nelle playlist delle maggiori piattaforme di musica online ma capace anche di arrivare al grande pubblico con le frequenti rotazioni nelle principali radio italiane.

I due brani, insieme a Bear Grylls e Ichnusa, fanno da apripista al primo Ep dal titolo Piccoli Boati che arriva nel 2020.

La collaborazione con Fedez e l’approdo a Sanremo Giovani

Dopo l’uscita del suo Ep nel 2020 si prende un periodo di pausa fino al settembre di quest’anno dove ritorna con la convincente Maleducazione, incalzante canzone con sonorità più spinte sul giro rock ed un ritornello che ti entra in testa.

Il brano fa da preambolo ad una inaspettata collaborazione con Fedez che lo inserisce nel suo ultimo album nel duetto dal titolo di Le madri degli altri.

Con la canzone dal titolo Esagerata conquista la finalissima di Sanremo Giovani 2021, riuscendo a conquistare Amadeus e la sua squadra con un testo nel quale parla di una ragazza complicata e piena di difetti della quale però sembra essere ancora innamorato, raccontata poi con una base incalzante e coinvolgente con un ritmo da vero e proprio clubbing milanese. Chissà che oltre al direttore artistico non riesca a convincere anche il pubblico da casa chiamato a votare e ad eleggere i 2 vincitori che accederanno direttamente al prossimo Festival di Sanremo 2022.