Sanremo Giovani: stasera si decide chi salirà sul palco del Festival di Sanremo 2022. I nomi in gara

Programmi TV

Amadeus conduce la finale di Sanremo Giovani che garantirà l'accesso alla gara dei big a ben 2 giovani talenti. Durante la serata saranno presenti anche i big e il titolo della loro canzone. Chi sono i 12 giovani cantanti in gara.

L’attesa è ormai terminata e dal Teatro del Casinò di Sanremo si terrà la finale del contest di Sanremo Giovani. La serata evento condotta dal direttore artistico del prossimo Festival Amadeus darà la possibilità al pubblico di conoscere chi tra 12 Artisti in gara sarà meritevole di accedere alla fase finale della kermesse canora più nota del nostro Paese. L’appuntamento in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:25 mostrerà ai fan a casa anche l’intero cast degli artisti campioni in gara al 72° Festival di Sanremo che sveleranno il titolo dei loro brani e saluteranno brevemente il pubblico durante le serrate fasi della gara dei cantanti più giovani.

Sanremo Giovani: 2 giovani da aggiungere al cast di Big

Si terrà questa sera mercoledì 15 dicembre 2021 il contest di Sanremo Giovani con i 12 nuovi talenti della musica italiana che andranno a caccia dei due posti per la gara dei Big del prossimo Festival di Sanremo che si terrà nella prima settimana di febbraio del 2022 che si terrà il prossimo febbraio.

Il direttore artistico e conduttore Amadeus è pronto a svelare in prima serata su Rai1 dalle ore 21:30 circa la gara tra i giovani da lui selezionati che si sfideranno sulle note del loro inedito, che ovviamente non sarà poi quello che canteranno durante la gara con i Big.

I giovani artisti in gara hanno infatti dovuto partecipare al contest presentando due canzoni inedite, in modo tale da poter partecipare al vero e proprio Festival con una canzone mai cantata prima.

La serata sarà un vero e proprio antipasto della prossima competizione canora del 2022, dato che questa sera vedremo sfilare sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo i 22 Big selezionati per diventare i successori dei Maneskin che presenteranno il titolo della loro canzone e scambieranno qualche parola con il conduttore.

Durante la conferenza stampa di anticipazione di questa serata evento Amadeus stesso ha però chiarito che l’unica non presente all’appello sarà Elisa, costretta a restare a casa perché colpita dal Covid-19.

Sanremo Giovani: i 12 finalisti

A contendersi i due biglietti che consentono di prendere parte al Festival di Sanremo 2022 saranno 12 artisti, scelti da Amadeus e dalla sua squadra dopo una scrematura partita da 46 candidati. Ecco l’elenco dei cantanti in gara:

Bais – Che fine mi fai,

Matteo Romano – Testa e croce,

Tananai – Esagerata,

Destro – Agosto in piena estate,

Samia – Fammi respirare,

Senza_Cri – A me,

Martina Beltrami – Parlo di te,

Esseho – Arianna,

Littamé – Cazzo avete da guardare,

Oli?