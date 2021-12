Uomini e Donne anticipazioni 15 dicembre: Gemma Galgani e Leonardo fanno ballare tutto lo studio televisivo

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani racconterà la sua uscita con Leonardo Bozzetti. I due saranno coinvolti anche in un ballo con gli opinionisti.

Gemma Galgani da circa un decennio racconta a Uomini e Donne le sue disavventure amorose. Il pubblico del fortunato dating show ha, quindi, imparato a conoscere la Dama torinese e il suo particolare modo di cercare l’amore. Negli anni, più volte, Gemma Galgani è sembrata sul punto di abbandonare la trasmissione televisiva per cominciare una storia d’amore, ma le cose non sono mai andate per il verso giusto.

Anche nell’attuale stagione di Uomini e Donne, Gemma Galgani si propone per trovare l’uomo giusto ma, a oggi, ha ricevuto solo delle delusioni. Inizialmente ha intrapreso la conoscenza con Pierluigi e, in seguito, con il Cavaliere Costabile.

Con quest’ultimo il feeling era diventato importante e la rottura ha lasciato la Dama torinese in un mare di lacrime.

Adesso, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 15 dicembre, Gemma Galgani racconterà la sua prima uscita con Leonardo Bozzetti e, in studio, scatterà un ballo travolgente, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 15 dicembre: il ballo con gli opinionisti

Gemma Galgani è da poco ritornata nello studio di Uomini e Donne, dopo l’assenza dovuta al Covid-19.

La Dama torinese è risultata positiva qualche settimana fa e si è dovuta collegare con la trasmissione televisiva direttamente da casa.

In questo periodo di lontananza, Gemma Galgani ha comunque conosciuto a distanza un nuovo Cavaliere: Leonardo Bozzetti. La Dama torinese si è detta molto entusiasta di questa nuova conoscenza, ancor prima di aver effettivamente incontrato personalmente il Cavaliere.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 15 dicembre, Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti racconteranno la loro prima uscita.

Si esibiranno, inoltre, in un ballo sulle note di un noto brano del musical “Grease”. Con loro anche gli opinionisti del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni 15 dicembre: lo scandalo di Andrea Nicole Conte

Andrea Nicole Conte, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, arriverà finalmente a una scelta. La tronista, però, racconterà anche di aver infranto il regolamento del programma televisivo. Infatti, dichiarerà di aver visto Ciprian Aftim senza la presenza delle telecamere. I due racconteranno anche di aver passato la notte insieme.

In studio scoppierà lo scandalo per quest’infrazione di regolamento e gli opinionisti prenderanno la parola.