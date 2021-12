Dramma in un parco giochi in Australia: 4 bambini sono morti e diversi sarebbero rimasti feriti in un terribile incidente che avrebbe interessato un castello gonfiabile dell’area. La tragedia si sarebbe consumata durante una festa per salutare la fine dell’anno.

Secondo quanto finora ricostruito, i bambini coinvolti nel drammatico incidente si trovavano in un castello gonfiabile all’interno di un parco giochi di Devonport, in Tasmania.

“Diversi bambini sono caduti da un’altezza di 10 metri, riportando gravi ferite, dopo che il vento ha fatto saltare in aria un castello gonfiabile in una scuola elementare nel nord-ovest della Tasmania“. Lo scrive su Twitter il reporter di Abc News Monte Bovill, riportando la versione secondo cui il gonfiabile si sarebbe disancorato a causa delle forti raffiche nell’area. Dentro la struttura i bimbi che poi sarebbero precipitati senza scampo, dopo essere stati sbalzati a decine di metri dal suolo.

Several children have fallen from a height of 10 metres, causing serious injuries, after the wind blew a jumping castle into the air at a primary school in Tasmania’s north-west @abcnews pic.twitter.com/tf01vevPab

Dei diversi minori rimasti feriti, 4 sarebbero gravi e uno verserebbe in condizioni disperate.

I piccoli si trovavano lì per una gita scolastica.

“Il mio cuore è spezzato per tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia alla Hillcrest Primary School in Tasmania oggi.

Le mie preghiere sono per le famiglia e gli amici dei bambini che hanno perso la vita, i feriti, i primi soccorritori e tutti coloro che hanno assistito a questo evento profondamente angosciante“. Con queste parole, affidate a un tweet, il primo ministro australiano Scott Morrison ha commentato la tragedia esprimendo il suo cordoglio.

My heart is breaking for all those impacted by the tragedy at Hillcrest Primary School in Tasmania today.

My prayers are with the family and friends of the children who lost their lives, the injured, the first responders and all those who witnessed this deeply distressing event.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) December 16, 2021