60 sul 2: serata evento per il 60esimo anniversario del canale. I vip che verranno ricordati e chi conduce

Il 16 dicembre 2021 è la serata scelta dalla televisione pubblica per fare gli auguri di buon compleanno al suo secondo canale. La rete nata il 4 novembre del 1961 ha infatti spento le sessanta candeline e verrà celebrata in uno speciale evento in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. La trasmissione 60 sul 2 sarà un lungo viaggio nella storia del canale che verrà ripercorsa usando le sterminate teche in possesso della Rai e le parole dei protagonisti di questa storia. L’attrice e conduttrice Emanuela Fanelli sarà la voce narrante dell’evento celebrativo in onda su Rai2 che si muoverà con la sua solita simpatia nel racconto dei momenti più iconici.

Una prima serata celebrativa accompagnerà il pubblico di Rai2 alla scoperta della storia del secondo canale. A sessanta anni dalla nascita della rete va in onda oggi giovedì 16 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:20 lo speciale dal titolo 60 sul 2. Un evento imperdibile con la conduzione dell’apprezzatissima comica e conduttrice Emanuela Fanelli per un viaggio attraverso i primi sessanta anni del canale.

Quella dell’attrice è un volto recente della storia del canale grazie alla riuscitissima partecipazione a Una pezza di Lundini, nel quale fa da spalla alla conduzione con il suo incedere da svampita sempre sulle nuvole.

Sfruttando le grandi teche Rai, ricche di contenuti e materiale di archivio, e le parole dei grandi protagonisti della storia del canale, il pubblico potrà godersi la nascita e lo sviluppo della rete che ha segnato la televisione italiana.

Non mancherà il ricordo di programmai storici come Quelli Della Notte e Indietro Tutta, con lo stesso timoniere Renzo Arbore che parlerà delle sue sensazioni, Quelli che il calcio con il ricordo di Fabio Fazio ed ancora gli stralci di altri grandi interpreti della rete come Osvaldo Bevilacqua, Gianni Minà, Giovanni Minoli, Corrado e Sabina Guzzanti, Lillo E Greg, Teo Teocoli oltre al ricordo sentito di Raffaella Carrà ed Enzo Tortora.