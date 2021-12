Amadeus pigliatutto: nel 2022 la conduzione di Affari tuoi. La possibile data di inizio e le prime informazioni

Programmi TV

Il conduttore di Rai1 sembra intenzionato a prendersi veramente tutti i maggiori show del canale. Ad Amadeus sembra proprio che non basti più la messa in onda quotidiana del preserale della rete ammiraglia della televisione pubblica ed oltre a mettere in calendario la conduzione del prossimo Festival di Sanremo, sembra che potrebbe aggiungere alla sua già folta agenda un altro entusiasmante appuntamento. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, il presentatore dovrebbe passare anche alla conduzione di Affari tuoi lo storico show dei pacchi che tornerebbe in televisione dopo la conduzione in prima serata di Carlo Conti.

Cerchiamo di scoprirne di più.

Amadeus verso la conduzione di Affari tuoi

Amadeus da qualche anno è ormai il volto di punta della televisione pubblica, capace di andare in onda ogni giorno senza mai stancare con il suo Soliti ignoti dal quale si congederà solo per la fitta settimana del Festival di Sanremo 2022. Un vero pigliatutto il conduttore di Rai1 che da tempo è finito con costanza nelle indiscrezioni sul futuro di un programma da riportare in auge.

Come riportato da TvBlog.it, sembrerebbe proprio che il conduttore possa anche prendersi la prima serata del sabato di febbraio 2022 con la sua chiave di lettura di Affari Tuoi. Lo storico gioco che mette alla prova dei pacchi strategia e fortuna dei concorrenti dovrebbe tornare in televisione proprio il sabato seguente alla finale del Festival di Sanremo, con la data del 12 febbraio 2022 già cerchiata in rosso.

Affari tuoi: le novità del format di Amadeus

Alla conduzione del rinfrescato format dovrebbe esserci proprio Amadeus che si metterebbe di fronte ad alcune famiglie italiane arrivate in studio sia per giocare che per raccontarsi, come già successo con le coppie di futuri sposi condotte verso i premi nella versione di Carlo Conti.

Affari tuoi tornerebbe dunque nella prima serata di Rai1 e non nella fascia preserale, dove tanto per cambiare rimarrebbe ben saldo proprio Amadeus per la continuazione delle indagini tra professioni e parenti misteriosi di Soliti ignoti.