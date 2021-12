Finale Sanremo Giovani, i vincitori: chi salirà sul palco dell’Ariston a febbraio 2022 assieme ai 22 Big

TV e Spettacolo

La finale di Sanremo Giovani ha decretato gli ultimi 3 cantanti che si uniscono ai 22 big in gara a Sanremo 2022: l'elenco completo

La finale di Sanremo Giovani ha decretato gli ultimi cantanti che si uniranno ai 22 big in gara sul palco dell’Ariston dall’1 al 5 febbraio 2022. Tra i dodici cantanti in gara, l’hanno spuntata in tre: ecco quindi l’elenco completo degli artisti della prossima edizione.

I vincitori di Sanremo Giovani: trionfano in tre e si uniscono ai big

Un promemoria su chi erano i 12 giovani che si giocavano l’accesso al palco dell’Ariston: Bais, Matteo Romano, Tananai, Destro, Samia, Senza_Cri, Martina Beltrami, Esseho, Littamé, Oli?, Vittoria, Yuman.

Vari stili, generi diversi ma tutti accomunati dall’amore per la musica e la voglia di mettersi in gioco nella più importante kermesse della musica italiana. Uno dopo l’altro, introdotti da Amadeus, si sono esibiti al Casinò di Sanremo, teatro di numerose edizioni passate del Festival. Ad aggiungersi all’elenco dei big, però, sono stati solo in tre:

Yuman Tananai Matteo Romano

Tutti i cantanti di Sanremo 2022: i nomi in gara

Ecco chi saranno i 25 big in gara al Festival di Sanremo 2022, pronti a calcare il palco del Teatro Ariston, aggiornati con i giovani che hanno vinto la finale:

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Noemi

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Highsnob e Hu

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

Yuman

Tananai

Matteo Romano

Protocollo Covid a Sanremo 2022: Amadeus conferma tutto

Nelle scorse ore Amadeus ha risposto alle domande di alcuni giornalisti curiosi di sapere quali saranno i protocolli Covid a Sanremo 2022.

La scorsa edizione ha infatti fatto segnare un triste record: assenza totale degli spettatori seduti sulle sedie del Teatro Ariston e anche tra i big ci sono state defezioni dell’ultimo minuto causa Covid.

(Irama). Nel dubbio che un’altra situazione del genere si possa ripetere, Amadeus ha spiegato che quest’anno il protocollo 2021 è diventato la regola. Nel caso in cu qualche artista contragga malauguratamente il Covid, non sarà squalificato ma anzi resterà in gara e verrà mostrato il video delle prove generali.