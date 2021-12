Incidente al castello gonfiabile, diversi bambini coinvolti: si aggrava il bilancio delle vittime

Si aggrava il bilancio delle vittime nel tragico incidente che ha coinvolto un castello gonfiabile in Australia che è costato la vita a 4 bambini, mentre altri sono rimasti gravemente feriti. Secondo una prima ricostruzione delle cause dell’incidente, a spostare il castello gonfiabile sarebbe stata una forte folata di vento.

Teatro del dramma la cittadina di Devonport, Tasmania. Il castello gonfiabile si trovava all’interno di un parco giochi.

Sale a 5 il bilancio dei bambini rimasti vittime dell’incidente al castello gonfiabile.

I bimbi che si trovavano all’interno della struttura sarebbero stati sollevati a circa dieci metri da terra per poi precipitare drammaticamente a terra. A sollevare il gonfiabile sarebbero state delle forti raffiche di vento che hanno sganciato la struttura dai blocchi di sicurezza facendolo volare in aria.

Le autorità australiane hanno reso noto che le vittime erano tutte di età compresa tra i 10 e i 12 anni. Il commissario della polizia della Tasmania Darren Hine si è detto sconvolto dall’accaduto: “Abbiamo il cuore spezzato per le famiglie e per tutti gli affetti delle vittime come compagni di scuola e insegnanti di questi piccolo che sono stati portati via troppo presto”.

Tutti i bambini sono stati trattati sul posto dai soccorritori per poi essere portati in ospedale in elisoccorso.

Al momento sono ricoverati in ospedale, alcuni in condizioni critiche, non sono però state rese note ulteriori informazioni.

Sulla tragedia si è espresso anche il Primo Ministro Scott Morrison, che ha detto: “Il mio cuore è spezzato per tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia alla Hillcrest Primary School in Tasmania oggi.

Le mie preghiere sono per le famiglia e gli amici dei bambini che hanno perso la vita, i feriti, i primi soccorritori e tutti coloro che hanno assistito a questo evento profondamente angosciante“.

My heart is breaking for all those impacted by the tragedy at Hillcrest Primary School in Tasmania today.

My prayers are with the family and friends of the children who lost their lives, the injured, the first responders and all those who witnessed this deeply distressing event.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) December 16, 2021