Masterchef Italia 2021: quando comincia il talent di cucina e chi sono i giudici

Programmi TV

A partire da oggi giovedì 16 dicembre 2021 fa il suo ritorno su Sky il talent show più famoso nel mondo della cucina. Masterchef 11 è pronto a riaccendere i fornelli per andare alla ricerca del cuoco amatoriale più bravo d’Italia in una nuova scoppiettante edizione che vedrà nuovamente impegnati come giudici i tre famosi chef stellati Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Davanti a loro ci sarà ancora una volta una schiera di pretendenti al titolo ricca e variegati dai volti più disparati, che si daranno battaglia fino all’ultima ricetta. Scopriamo di più sulla nuova edizione in arrivo oggi su Sky Uno.

Masterchef Italia 2021: al via la gara per cuochi amatoriali

Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 21:15 fa il suo ritorno su Sky il cooking show più amato di sempre. L’undicesima edizione di Masterchef Italia oggi allaccia i grembiuli per la prima volta in stagione per dare il via ad un viaggio lungo ben 24 puntate che ci acompagnerà fino al prossim marzo.

L’appuntamento sarà fissato ogni giovedì in prima serata sia su Sky che in streaming su NOW Tv, dove ad attendere il pubblico ci saranno i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Parallelamente alla durata del programma lo chef bolognese e quello napoletano saranno poi ospiti del programma radiofonico di W l’Italia di RTL 102.5, partner ufficiale della trasmissione, dove forniranno un attento l’approfondimento alle puntate oltre che a qualche gustosa anticipazione.

Masterchef Italia 2021: cosa vedremo nella nuova edizione

Masterchef Italia 2021 si preannuncio succoso come non mai grazie alla presenza del collaudato trio di giudici pronti a giudicare ogni singola portata realizzata dagli aspiranti chef.

Bruno Barbieri è ormai il volto con il quale il pubblico ha identificato la trasmissione, capace di essere presente in tutte e 11 le edizione dove ne ha viste veramente di cotte e di crude. A fargli da spalla nella ricerca del cuoco amatoriale migliore d’Italia torneranno al suo fianco il vulcanico Cannavacciuolo ed il puntuale chef Locatelli, entrambi riconfermati dalla scorsa edizione.

I tre si muoveranno tra le immancabili ed ormai iconiche prove del programma che metteranno a dura prova la cucina di Masterchef Italia. Spazio dunque al ritorno della temutissima Mystery Box, alla quale si aggiunge ovviamente l’Invention Test e le gite fuori porta delle prove in esterna in giro per l’Italia e l’Europa.

A mettere sotto pressione le coronarie dei concorrenti ci penseranno poi il temuto Pressure Test e lo Skill Test che di fatto inizieranno a sancire i meritevoli di continuare la gara verso la vittoria finale.

L’edizione non farà mancare neppure la presenza di alcuni ospiti tra gli chef ed i pasticcieri più apprezzati d’Italia e del mondo intero, tra gli altri saranno infatti in studio Marie Robert, Anissa Helou, Lele Usai, Terry Giacomello, Andreas Caminada, Enrico Crippa e l’immancabile Iginio Massari.

Guarda il video: