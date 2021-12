Michelle Hunziker ha due costole in più: su Instagram il racconto degli interventi in ospedale

Gossip

MIchelle Hunziker, la celebre conduttrice svizzera da tantissimi anni trapiantata in Italia, ha raccontato dalle sue storie Instagram i numerosi interventi cui è stata sottoposta quando era solo una bambina. Tra questi, anche uno che le ha permesso di scoprire una strana caratteristica del suo corpo corpo.

Michelle Hunziker su Instagram fa l’elenco delle operazioni subite

Curiosamente, tutto inizia con un divertente video di una “signora che balla con le ciapet di fuori” pubblicata tra le sue storie.

Da lì, la Hunziker si è filmata mentre racconta un ricordo che le si è sbloccato: “Non so se ve l’ho raccontato, ma io da piccola ho fatto un sacco di interventi“. La celebre attrice e conduttrice seduta per molti anni dietro al bancone di Striscia la Notizia si è definita “sfortunatella“. Poi, Michelle Hunziker su Instagram fa l’elenco delle operazioni subite: “Ho avuto l’ernia inguinale, l’appendicite, poi mi faceva malissimo la mano quindi non riuscivano a diagnosticarmi un tunnel carpale“. Proprio quest’ultimo problema, inusuale per una bambina di 9 anni, ha spinto i medici a farle una radiografia.

Dall’esame, è emerso un altro problema: “Mi hanno trovato 2 costole in più. Rendetevi conto: 2 costole in più“.

Michelle Hunziker ha ancora 2 costole in più: il racconto

Per risolverle il problema alla mano, rivela, “mi hanno aperto tutto il collo qua sopra, ci sono 2 cicatrici. poi mi sono risvegliata e mi faceva ancora male la mano“. Intervento pressoché inutile, quindi, e radiografia che ha sì certificato che lo strano problema, che persiste tuttora. Nella didascalia della storia Instagram, Michelle Hunziker svela infatti: “Pensate che ho ancora 2 costole in più perché non me le hanno tolte“.

Michelle Hunziker su Instagram

Da qui, il racconto si sposta sulla sua infanzia negli ospedali: “Ho fatto un sacco di tempo negli ospedali svizzeri da bimba. Ero sempre con questo camice, con le ciapet di fuori, era la cosa che mi infastidiva più di tutto“. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, di quel periodo ha bellissimi ricordi: “Erano tutti tenerissimi, giocavano tutti con me e non si parlava mai che si stava male“. Solo una cosa la turba ancora la Hunziker, in questo periodo al lavoro su un programma nuovo: “Quel camice con le ciapet di fuori era bruttissimo….

Ma inventiamo qualcos’altro!”.