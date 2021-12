Michelle Hunziker prepara un programma tutto suo: un nuovo show la vedrebbe protagonista assoluta

Programmi TV

Michelle Hunziker è uno dei volti più amati di casa Mediaset, capace di conquistare fette diverse di pubblico grazie alla sua versatilità e puntando sempre sulla sua sconfinata simpatia. La conduttrice sta vivendo un buon momento di esposizione mediatica grazie alla sua ultima avventura che la vede al centro dell’attenzione di All together now, il talent show musicale che domenica prossima svelerà il suo campione.

Sembra che questo buon momento possa continuare anche nel 2022 dato che la Mediaset sembra molto interessata a cucirle addosso un one woman show tutto suo. Le indiscrezioni arrivate proprio in questi giorni vanno proprio in questa direzione e sicuramente la svizzera non si tirerebbe indietro.

Tutto quello che sappiamo sulle voci che riguardano Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker si avvicina ad un progetto in solitaria

Il volto di Michelle Hunziker è uno dei più rassicuranti ed amati di casa Mediaset con il pubblico sempre pronto a riempirla di attenzioni seguendo i suoi programmi. Che si tratti di Striscia la Notizia o All together now non importa, la conduttrice svizzera colpisce sempre nel segno con la sua proverbiale simpatia a fare da traino alla sua conduzione.

I vertici Mediaset non possono che essere soddisfatti dai risultati portati in dote dalla brava bionda, tanto che negli ultimi tempi si stanno inseguendo le voci che vorrebbero le stesse televisioni di Berlusconi pronte a cucirle addosso un programma tutto a sua immagine e somiglianza.

L’indiscrezione fata rimbalzare da TvBlog.it da infatti corpo all’organizzazione di one woman show con al centro proprio Michelle Hunziker.

Quando potrebbe andare in onda

Come confermato dall’informatissimo sito, il programma dovrebbe ricalcare uno show teatrale dal titolo Mi scappa da ridere che sarebbe composto da ben due puntate.

A quanto risulta lo show dovrebbe essere registrato il prossimo mese di gennaio 2022 per garantirne la messa in onda nel successivo mese di marzo. Sembra proprio che le date scelte per vedere il nuovo programma dovrebbero essere i giovedì consecutivi alla chiusura del Grande Fratello Vip 6.