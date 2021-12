Tiziano Renzi ricoverato in ospedale: l’annuncio del suo avvocato. Rinviata l’udienza per fatture false

Politica

Tiziano Renzi era atteso in aula per l'inizio del processo d'appello per fatture false. I giudici hanno deciso in camera di consiglio per il rinvio.

Tiziano Renzi, padre di Matteo Renzi è stato ricoverato in opedale. Renzi Senior era atteso oggi in tribunale per il processo relativo al caso delle fatture false, per questo i giudici hanno deciso di rinviare l’udienza. Tiziano Renzi è imputato insieme alla moglie e all’imprenditore Luigi Dagostino per aver emesso fatture false per un totale di 160mila euro.

Lui e la moglie erano già stati condannati in primo grado a 1 anno e 9 mesi di carcere con la condizionale e con interdizione per sei mesi da incarichi direttivi nelle società e per un anno a ricoprire incarichi pubblici. Luigi Dagostino invece era stato condannato a a 2 anni e tre mesi, ed era stato ritenuto colpevole anche di truffa.

Tiziano Renzi ricoverato in ospedale

Tiziano Renzi è stato ricoverato in ospedale; secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il padre di Matteo Renzi si troverebbe ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Roma per accertamenti di cardiopalmo e dispnea. Oggi era atteso in aula ma i suoi legali hanno chiesto ai giudici il rinvio dell’udienza, la richiesta è stata accordata e la prossima udienza si terrà il 26 aprile.

Il caso delle fatture false che ha coinvolto i coniugi Renzi

I fatti risalgono al 2015, all’epoca l’imprenditore Luigi Dagostino era amministratore delegato della società Tramor, che gestiva l’outlet The Mall di Leccio di Reggello (Firenze).

L’uomo avrebbe incaricato le società dei coniugi Renzi Party ed Eventi 6 ad effettuare studi di fattibilità per dei lavori all’outlet The Mall di Reggello, in provincia di Firenze. A questo risalgono le fatture false di 20mila e 140mila euro (più Iva) relative a prestazioni non effettuate e gonfiate; da qui la condanna in primo grado.

I coniugi Renzi e Dagostino erano stati condannati in primo grado il 7 ottobre 2019.