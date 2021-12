Trasforma il suo spazio di lavoro in una gigantesca casa di pan di zenzero: la storia di un’impiegata

Good News

In questi giorni si stanno decorando case e città per il Natale. Un’impiegata ha voluto addobbare anche il suo ufficio, trasformandolo in una grande casa di marzapane.

In questi giorni lo spirito natalizio è ormai nell’aria. Un’impiegata ha trasformato il proprio spazio di lavoro in una grande casa di pan di zenzero per un concorso di decorazioni natalizie. La sua iniziativa ha destato grande stupore nel pubblico e nei suoi colleghi, che hanno individuato nella sua creazione una vera e propria attrazione a tema.

Un’impiegata trasforma il suo spazio di lavoro di una casa di pan di zenzero: il suo amore per il Natale

L’impiegata protagonista di questa storia ha 47 anni è originaria della California e si chiama Monika Orrey.

Con questa sua “impresa” ha portato il suo amore per il Natale a un livello superiore. Secondo quanto riportato da SWNS, agenzia di comunicazione americana e britannica, avrebbe creato questa sua “opera” per il concorso di decorazioni natalizie sullo spazio di lavoro organizzato dall’azienda per cui è assunta. Il NY Post riporta le sue parole: “Quando è stato annunciato il contest per la decorazione dello spazio di lavoro, sapevo che avrei dovuto fare qualcosa di ‘extra’ e ho iniziato subito a fare scorta di cartone”.

Come riporta il sito GoodNewsNetwork, infatti, la donna ha costruito le pareti e il tetto della casa da sola servendosi di nastro adesivo e cartoni che ha ricoperto con della carta marrone. SWNS riporta ancora che Orrey avrebbe utilizzato anche girandole e tubi di cartone (per creare i lecca-lecca) e alcune decorazioni che aveva in casa sua. Si sarebbe recata al suo “ufficio” la domenica, costruendo in 8 ore la sua casa di pan di zenzero. Il suo obiettivo era quello di stupire i suoi colleghi il lunedì successivo.

Monika Orrey ha anche raccontato di aver scelto la decorazione della casa di marzapane, e non alberi di Natale o altre decorazioni più “classiche”, per combinare il suo amore per il Natale e la sua grande golosità.

La reazione dei colleghi di Monika Orrey alla casa di pan di zenzero

Quando il contest di decorazioni è stato annunciato, erano passati solo 2 mesi da quando Monika Orrey era stata assunta all’interno dell’azienda.

Come riporta ancora il sito NY Post la donna ha dichiarato: “Sono più felice quando sono autenticamente me stessa” e avrebbe quindi superato le preoccupazioni per cui i suoi colleghi avrebbero potuto considerarla strana. “Volevo condividere il mio amore per il Natale e fare sorridere le persone”, ha affermato in seguito.

La reazione dei compagni di lavoro della donna amante del Natale è stata di puro shock, ma Monika Orrey ha anche raccontato che “molti colleghi hanno portato i loro figli a vedere la mia casa di pan di zenzero che ha portato tanti sorrisi. Missione compiuta”. Il suo obiettivo, infatti, era proprio quello di stupire e di portare un po’ di allegria.