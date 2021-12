Uomini e Donne

Isabella Ricci ha trovato l’amore a Uomini e Donne. Nella puntata del 14 dicembre la dama Isabella e il suo cavaliere Fabio Mantovani hanno lasciato il programma emozionati. Una nuova storia d’amore è appena iniziata.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: la neo coppia di Uomini e Donne

La conoscenza tra Isabella e Fabio era iniziata da poco ma tra i due è subito scattato qualcosa di speciale tanto da decidere di lasciare il programma Uomini e Donne insieme.

La coppia è pronta a lasciare il programma, che ringraziano per l’aiuto a far sbocciare l’amore rispettando i loro tempi: “È nato tutto in modo pazzesco.

Abbiamo usato i ritmi di questo programma per scandire i nostri ritmi e tutto si è incastrato in modo meraviglioso” dichiara Fabio Mantovani seduto al centro dello studio.

Isabella Ricci difesa da Fabio Mantovani

La dama che appariva al di sopra delle dinamiche, questa volta non trattiene l’emozione e le lacrime: “Non pensavo di commuovermi così però era nell’aria”.

Il cavaliere Fabio Mantovani difende anche la sua dama dalle accuse di voler diventare influencer: “Isabella ha rappresentato una parte importante del programma.

Ci sono tanti commenti a suo favore e altri che a suo favore non sono. Devo dire a sua parziale difesa che ha una sensibilità veramente profonda, una capacità di analizzare i momenti e le situazioni particolare”.

La dichiarazione di Isabella prima di lasciare lo studio di Uomini e Donne

Isabella sembra molto convinta della relazione con il cavaliere: “Quando è arrivato Fabio ho capito, piano, piano che è la persona che io voglio e con la quale voglio fare questo percorso” .

Fabio Mantovani alla fine ha aperto uno spumante per festeggiare il nuovo amore e i due poi ballano insieme prima di salutare Maria De Filippi e lasciare, speriamo per sempre, lo studio di Uomini e Donne.