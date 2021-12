Vaccino anti-Covid in arrivo per i bambini sotto i 5 anni, aperte oggi le prenotazioni per la fascia d’età 5-11

Politica

Prosegue il percorso della campagna vaccinale verso un allargamento della platea e una protezione rivolta a fasce di popolazione sempre più ampia. Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è già possibile individuare una data per le somministrazioni rivolte ai bambini più piccoli.

Vaccino anti-Covid per i bambini under 5, le previsioni del Ministro Costa

“Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia” ha dichiarato Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, nel corso del suo intervento a UnoMattina su Rai Uno.

Sembra dunque procedere senza sosta l’allargamento della campagna vaccinale al maggior numero di persone possibili e, secondo il sottosegretario Costa, “Confidiamo che già entro fine marzo possa arrivare anche il vaccino” per i bambini più piccoli, di età inferiore ai 5 anni.

Vaccino anti-Covid, al via alle somministrazioni per la fascia d’età 5-11 anni

La fascia di bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni invece può accedere al vaccino anti-Covid già a partire da oggi 16 dicembre.

I primi 100 bambini sono già stati vaccinati nella giornata di ieri nel Lazio, in occasione del V-Day presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma. Oggi invece il via libera arriva anche per le altre Regioni. Fanno eccezione l’Alto Adige, che aprirà le somministrazioni per questa fascia di età a partire dal 18 dicembre, e la Valle d’Aosta che ha scelto come data il 20 dicembre.

Sul tema si era già espresso il Ministro alla Salute Roberto Speranza con la massima fiducia. “Vaccinerò i miei figli” aveva infatti dichiarato il 13 dicembre, in occasione della lectio magistralis per il nuovo Corso di laurea dell’Università degli Studi della Basilicata.

Per Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Ccientifico per l’emergenza coronavirus, la somministrazione del vaccino anche ai più piccoli consente di proteggerli dal rischio di sviluppare la malattia in forma grave