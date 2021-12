Adriana Volpe e la causa vinta contro Giancarlo Magalli, la reazione al GF Vip: “Giustizia è stata fatta”

Grande Fratello

Adriana Volpe, fresca vincitrice della causa contro Giancarlo Magalli, ha commentato tale vicenda al Grande Fratello Vip. L’opinionista del reality, in apertura di puntata, è stata protagonista di un breve siparietto con tanto di frecciatine con Sonia Bruganelli. Anche Alfonso Signorini è intervenuto, congratulandosi con la Volpe, la quale ha espresso soddisfazione: “Giustizia è stata fatta“.

Adriana Volpe replica alla frecciatina di Sonia Bruganelli

Al Grande Fratello Vip, nel corso dell’apertura di puntata, Adriana Volpe è intervenuto sulla vicenda di giornata che l’ha vista protagonista.

L’opinionista del reality ha infatti vinto la causa contro Giancarlo Magalli, condannato per diffamazione aggravata per via di un’intervista al settimanale Chi rilasciata nel 2017. A inizio diretta è un divertente siparietto tra Adriana Volpe, Sonia Bruganelli ed Alfonso Signorini ad introdurre la questione, in maniera quasi improvvisata.

Tutto è nato da una frase ricondivisa da Sonia Bruganelli su Instagram: “Non possiamo eliminarla la Volpe?“. Un messaggio scritto da un utente che ha voluto taggare la moglie di Paolo Bonolis, la quale l’ha ricondivisa senza problemi: “Non l’ho scritto io, io reposto tutto“.

Il siparietto, in un contesto del tutto ironico, vede intervenire anche la Volpe che risponde al pensiero della collega: “Che simpatia. Ricordati che un leone non perde il sonno per i pensieri di una pecora“.

Adriana Volpe e la causa vinta contro Giancarlo Magalli: la reazione dell’opinionista

La contro-risposta di Adriana Volpe, meditata e tagliente, ha colto tutti quanti di sorpresa compreso Alfonso Signorini. Il quale, vedendo questa sera l’opinionista più agguerrita che mai, fa riferimento alla causa vinta poche ore prima contro Giancarlo Magalli.

“Per fortuna che ha vinto la causa contro Magalli, se l’avesse persa cosa avrebbe detto?“, la domanda ironica del conduttore tra gli applausi del pubblico. Il giornalista, a seguire, si rivolge all’ex conduttrice de I Fatti Vostri congratulandosi con lei: “Complimenti Adri, vincitrice“. Felice e soddisfatta la reazione di Adriana Volpe: “Sì! Giustizia è stata fatta“.

I recenti fatti che hanno visto coinvolti Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono solo gli ultimi di una lunga serie. La guerra fredda tra i due conduttori è risalente alle vicende de I Fatti Vostri, che hanno di fatto segnato la rottura nel loro rapporto professionale e la fine di un’amicizia.