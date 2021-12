Alex Belli e Delia Duran, non è tornato il sereno tra la discussa coppia: il video inedito della lite

Grande Fratello

Alex Belli e Delia Duran hanno litigato di nuovo in aeroporto. Nella coppia non è tornato il sereno, dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip6. Lo prova un video.

Il rapporto di coppia tra Alex Belli e Delia Duran è da mesi al centro del gossip. L’attore ha fatto molto parlare di sé per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip6 e, soprattutto, per il rapporto speciale intessuto con Soleil Sorge. Alex Belli ha dichiarato di essere innamorato della showgirl, ma poi ha deciso di tornare dalla moglie Delia Duran.

L’attore è stato eliminato dal fortunato reality show per aver infranto il regolamento del programma televisivo. Alex Belli, infatti, si è avvicinato alla moglie, senza rispettare le distanze di sicurezza.

Dopo l’uscita dal reality show, Alex Belli e Delia Duran sono stati beccati a litigare sul treno.

Adesso, un nuovo video inedito ha paparazzato i due in un momento turbolento.

Alex Belli e Delia Duran: la lite in aeroporto

Alex Belli è tornato alla sua vita quotidiana con la moglie Delia Duran. L’attore potrebbe essere protagonista però, stasera, di un confronto con i suoi ex coinquilini. Alex Belli è stato avvistato in aeroporto con la moglie Delia Duran da Whoopsee: “Sono passati solo pochi giorni dalla sua uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip” e Alex Belli è tornato alla sua quotidianità.

Lo abbiamo sorpreso a Milano“.

Tra i due non è tornato il sereno, anzi, il clima sembra ancora agitato: “Alex Belli e Delia Duran: discussione in aeroporto“

Nel video, pubblicato dalla pagina Instagram di Whoopsee, si vede la coppia impegnata in una discussione accesa: “Dopo aver effettuato i test previsti per la sicurezza, l’ex protagonista di Centovetrine si è recato all’aeroporto di Linate, accompagnato dalla moglie Delia Duran. Stando a queste immagini, tra i due non sarebbe tornato del tutto il sereno.

La coppia discute animatamente e poi Alex si allontana da solo per entrare dentro l’aeroporto“.

Alex Belli e Delia Duran: il ritorno dell’attore nel reality show

Alex Belli è stato squalificato dal Grande Fratello Vip6 ed è tornato dalla moglie Delia Duran. L’attore, però, stasera potrebbe tornare a confrontarsi con Soleil Sorge: “Belli, squalificato per non aver rispettato la distanza di sicurezza dalla moglie Delia nel corso dell’ultima puntata, oggi si ritroverà faccia a faccia con Soleil“.

L’influencer ha attaccato l’attore in questi giorni, convinta che lui abbia giocato con lei: “L’influencer, scossa dall’eliminazione dell’ex coinquilino, è convinta che lui l’abbia solo usata e si è lasciata andare più volte alle lacrime. Stasera avrà modo di affrontare Alex. Secondo voi come andrà il confronto?“.