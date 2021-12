Alex Belli torna al Grande Fratello Vip per un confronto con Soleil Sorge: dure accuse all’attore

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip Alex Belli torna nella Casa per un confronto con Soleil Sorge. In giardino la ragazza manifesta tutta la sua delusione verso l'attore.

Al Grande Fratello Vip va in scena il grande ritorno di Alex Belli, uscito dalla Casa la scorsa puntata assieme alla moglie Delia Duran. Una fuga improvvisa per l’attore, che se n’è andato senza salutare per l’ultima volta i suoi compagni di viaggio né Soleil Sorge. E proprio con la ragazza il confronto di stasera è decisamente rovente e numerose sono le accuse rivolte all’ex gieffino: “Ti sei perso nel tuo stesso show“.

Alex Belli torna al GF Vip: confronto con Soleil Sorge

Alex Belli torna questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo la rocambolesca uscita della scorsa puntata, segnata dal confronto con la moglie Delia Duran e dalla decisione di lasciare Cinecittà assieme a lei, l’attore torna nel reality per un confronto collettivo con gli ex coinquilini. Oltre al restante gruppo, il confronto si fa decisamente serrato con Soleil Sorge, di fatto abbandonata nella scorsa puntata e finita in crisi negli ultimi giorni. Non solo per via della sua assenza – l’attore era una presenza fondamentale per lei nella Casa – ma anche per il modo con cui si sia interrotto il rapporto con lui dopo oltre due mesi di profonda amicizia.

In giardino Soleil Sorge ritrova Alex Belli, il quale sin da subito cerca di spiegare la propria scelta: “Amica mia, sei stata una compagna di viaggio pazzesca, abbiamo vissuto momenti incredibili. Solo io e te sappiamo che tutto era così tangibile e vero. Non perdere la tua luce, la tua verità, io sono sempre stato vero con te. Siamo entrati con tutto meno che con il voler costruire qualcosa con te. La verità tu ce l’hai nel cuore e so la delusione che puoi aver avuto“.

Soleil Sorge delusa da Alex Belli: “Hai rovinato tutto“

Alex Belli rivela alla ex coinquilina quanto sia stata sofferta, ma necessaria, la decisione di andarsene via: “Abbiamo sempre detto che questa era la nostra amicizia.

Non puoi immaginare quanto fuori ci amano: eravamo diversi. Non potevo stare qua dentro, come potevo stare qua dentro sapendo che fuori tutta la mia vita stava andando a rotoli? Io e te abbiamo riempito ogni angolo di questa casa“.

Soleil Sorge ammette di aver sentito parecchio la sua mancanza, ma non dimentica né perdona la mancanza di rispetto da lui ricevuta: “Mi sei mancato in ogni angolo, in ogni risata, ma forse sta proprio lì la cosa: è nel gioco che tu ti sei perso.

Ti sei perso dando priorità allo show e mancando di rispetto a tutto quello che è stato il nostro rapporto e la nostra complicità. Era così bello perché era così vero. Tu hai deciso di dare priorità a quello“. E, amaramente, confessa: “Hai rovinato tutto“.

Alex Belli: accuse all’attore da parte di Soleil Sorge

Alex Belli, vedendo Soleil agguerritissima, cerca di rasserenarla: “Tira via questa corazza che hai addosso, so che cos’hai nel cuore.

Sei una bambina indifesa, hai gli occhi dolci mentre parlavamo. Noi due non potevamo essere oltre che questo, lo sapevi benissimo.

Abbiamo vissuto, basta“. Ma l’ex corteggiatrice di Uomini e donne è ferma sulla sua posizione e accusa l’attore di essere impostato e di aver preferito fare show anziché vivere in maniera autentica il loro rapporto di amicizia: “Hai una vita da set, ti piace fare lo show. Allora sai cosa ti dico? Torna alla tua vita da set, io torno alla mia vita reale. Preferisco dire le cose in faccia che guardare una persona e dirgli: ‘Passeremo il Natale insieme’. Ti sei perso nel tuo stesso show“.

Alex Belli spiega nuovamente a Soleil come la scelta di andare via dal GF Vip sia stata maturata da settimane, e che quindi anche lei ne fosse a conoscenza: “No, sono stato chiaro sin dall’inizio“.

Ma la delusione della Sorge è troppo forte: “Avrei dovuto non fidarmi delle tue parole“. E aggiunge: “Il mio cuore farebbe tante cose, ma più volte ho sbagliato scegliendo quello che pensavo fosse amore“.