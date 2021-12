Gigi d’Agostino sta male. L’annuncio in un post su Instagram: “Sto combattendo contro un grave male”

Gossip

Gigi D’Agostino ha annunciato di essere affetto da un male aggressivo. ll noto deejay ha condiviso questa informazione con i fan in un post pubblicato sia su Facebook sia su Instagram, parlando anche delle sue attuali condizioni di salute.

Gigi D’Agostino, noto semplicemente come Gigi Dag è tra i deejay italiani più apprezzati nel mondo della musica e del clubbing internazionale. D’Agostino è anche produttore discografico e conduttore radiofonico e vanta fan di più generazioni.

Gigi D’Agostino è malato: l’annuncio ai fan

Poche righe ma incisive, Gigi D’Agostino ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo” ha scritto, aggiungendo: “È un dolore costante… non mi da pace…La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo”.

Il deejay ha concluso con un sentito ringraziamento ai fan: “Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore Tanto Amore…Gigi”.

Chi è Gigi D’Agostino: tra i deejay italiani più famosi

Il suo vero nome è Luigino Celestino Di Agostino, noto come Gigi D’Agostino o Gigi Dag, è nato a Torino il 17 dicembre 1967. Si è concentrato per la maggior parte della sua carriera sulla musica dance. Prima di iniziare la sua carriera da Dj, Gigi Dag ha fatto diversi lavori come il muratore o l’elettricista.

Nel 1986 si lancia nel mondo del clubbing iniziando a lavorare nella discoteca torinese Woodstock. Da lì è stata una carriera in ascesa, il gruppo Voyager nel 1993, le collaborazioni d’èlite con Carlo Montagner e Paolo Sandrini, e via fino agli anni 2000 quando ad esempio ha condotto Il programmino di Gigi D’Agostino su Radio Italia Network.

Ad oggi Gigi Dag è ancora un personaggio seguitissimo, si è adattato ai tempi e adesso ha un canale Youtube, è anche produttore e conduttore radiofonico.

Tra i suoi successi più famosi ci sono: L’amour toujours, In my mind, Bla bla bla, Another way, La passion, Un giorno credi, Stay with me e tante altre.