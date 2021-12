Henry Cavill, attore di The Witcher, rivela la storia del suo cane Kal che ha salvato la sua salute mentale

TV e Spettacolo

Il suo amore per gli animali non era un mistero: ora in un’intervista l’attore Henry Cavill svela il suo legame con il cane Kal, cui va il merito di averlo salvato.

Dicono che il cane sia il miglior amico dell’uomo, e nel caso di Henry Cavill pare sia proprio così. L’attore, diventato famoso con l’interpretazione di Superman ne L’uomo d’acciaio, ha rivelato di sentirsi particolarmente legato al suo animale da compagnia proprio per via del grande aiuto ricevuto da lui. Kal, questo è il nome del suo amico a quattro zampe, lo accompagna spesso nei suoi impegni pubblici e Cavill ha ammesso di pensare che abbia salvato la sua salute mentale.

Henry Cavill: l’importanza del cane Kal nei momenti difficili

Lo ha definito il suo migliore amico, quanto basta per rendere l’idea.

Raccontandosi alla giornalista scozzese Lorraine Kelly, nel suo programma televisivo, Henry Cavill ha voluto parlare del suo cane Kal, con il quale si è presentato in studio. “È molto importante per me. Il nostro legame è incredibilmente stretto” ha spiegato, rivelando che lo accompagna ovunque vada. Il loro è un legame davvero particolare. A partire dal nome scelto dall’attore è evidente il rapporto tra i due, dato che in kryptoniano Superman diventa Kal-El.

Nel corso della sua intervista però, l’attore non ha parlato unicamente di momenti felici, lasciando invece spazio al racconto di un periodo di difficoltà vissuto nel suo passato.

“Ha salvato la mia salute emotiva e psicologica un sacco di volte” ha dichiarato Cavill, concentrando tutta l’attenzione su Kal, Akita Americano di 8 anni, sdraiato comodamente accanto a lui. Proprio a proposito del cane, la conduttrice gli ha domandato se sarà possibile vederlo recitare al suo fianco nel prossimo James Bond. Le voci parlano infatti di una possibile interpretazione di Cavill come 007, e come ricorda la giornalista, nessun James Bond ha mai avuto un cane prima.

Henry Cavill, dal sostegno del suo cane all’impegno per gli animali

L’affetto che lega Henry Cavill al cane è dimostrato dalle foto pubblicate su Instagram, che lo ritraggono in compagnia di Kal. L’interprete di Clark Kent è tuttavia un’amante non solo del suo cane ma di tutti gli animali, non a caso centrali nel suo attivismo.

Cavill è l’ambasciatore della Durrell Wildlife Conservation Trust, un’organizzazione che ha come obiettivo la conservazione delle specie a rischio d’estinzione. Il naturalista Gerald Durrell l’ha istituita nel 1963 nell’isola di Jersey, dove è nato Cavill.

Per raggiungere l’obiettivo, lo stesso Gerald ha creato uno speciale parco, il Durrell Wildlife Park, che accoglie più di 1400 animali con oltre 130 specie.

L’attore, che fin da bambino ha visitato il parco, è in prima fila nel sostenere l’operato dell’organizzazione, dalle raccolte fondi alla promozione dello zoo. “Salvare la diversità della vita sul nostro pianeta sarà visto come sempre più importante in un futuro non troppo lontano”, dichiara Cavill intervistato dalla Durrell Wildlife. “Sono orgoglioso di far parte di una squadra che ha un enorme impatto positivo sul mondo” ha aggiunto.

“Fanno ‘l’apparentemente impossibile’, sarei onorato a renderlo possibile” ha ammesso.