Il mistero della casa del tempo: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 venerdì 17 dicembre

TV e Spettacolo

La proposta di Rai2 per la prima serata di venerdì 17 dicembre 2021 è un film di fantascienza in prima visione assoluta che racconta la storia di Lewis, diventato orfano alla tenera età di 10 anni e costretto a trasferirsi a casa di suo zio che non ha mai incontrato prima. La pellicola Il mistero della casa del tempo va in onda alle ore 21:20 circa sul secondo canale e mostrerà ai telespettatori tutto il mondo magico racchiuso nella dimora dello zio che in più ha una vicina alquanto misteriosa di nome Mrs. Zimmerman. Scopri la trama completa, le curiosità sul film ed il cast che vanta la presenza dell’apprezzata Cate Blanchett.

Il mistero della casa del tempo: il cast e le curiosità del film

Il mistero della casa del tempo (dal titolo in lingua originale di The House with a Clock in Its Walls) è un film del 2018 diretto da Eli Roth, regista statunitense già apprezzato su Rai2 qualche tempo fa con la pellicola Il giustiziere della notte con Bruce Willis nel ruolo del protagonista. La pellicola è un adattamento cinematografico del romanzo La pendola magica del 1973 scritto da John Bellairs.

Il cast del film vanta alcuni conosciuti interpreti da alcuni noti attori hollywoodiani come la straordinaria Cate Blanchett, già premio Oscar come Migliore attrice protagonista nel 2014 per Blue Jasmine, oltre alla presenza di Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry ed anche l’eccentrico cantante ed interprete Jack Black.

Il mistero della casa del tempo: la trama del film

Lewis Barnavelt è un bambino di 10 anni rimasto orfano di entrambi i genitori che rimasto solo deve trasferirsi a vivere nella vecchia casa dell’eccentrico e particolare zio Jonathan, che mai aveva conosciuto prima.

La sua strana dimora nasconde un mondo segreto e ricco di strepitose magie, oscuri misteri, oltre alla presenza di streghe e stregoni.

Lo zio e la sua migliore amica Mrs Zimmerman sono infatti due potenti maghi che coinvolgeranno Lewis in una pericolosa missione segreta. Il bambino dovrà infatti scoprire come usare la magia e tutti gli strani utensili della casa per rintracciare un sinistro ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa e scoprire di cosa si tratta.