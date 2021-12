Le Iene salutano la Gialappa’s Band? Martedì 21 dicembre potrebbe essere l’ultima puntata con l’iconico trio

Programmi TV

Le Iene si appresterebbero a vivere una nuova svolta e questa volta potrebbe essere più storica di quelle che li vede spesso cambiare i conduttori dell’alternanze delle messe in onda del martedì e del venerdì. La trasmissione ha fatto un punto di forza la sua conduzione in continuo cambiamento ma questa volta il cambiamento dovrebbe essere più drastico e netto per via delle questioni contrattuali con la Gialappa’s Band. L’iconico trio delle voci fuoricampo di svariate trasmissioni sia di Mediaset che della televisione pubblica, sarebbe pronto infatti a salutare per sempre la trasmissione creata da Davide Parenti.

Un addio che potrebbe essere accompagnato anche da quello di Nicola Savino, il vero e proprio condurre al messo al centro delle studio in questa edizione ricca di co-conduttrici.

La Gialappa’s Band saluta Le Iene?

L’appuntamento di martedì 21 dicembre 2021 con la trasmissione di Italia1 dovrebbe proprio essere l’ultimo per lo storico trio della Gialappa’s Band, spiega Tvblog. La formazione di voci fuori campo composta da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci sarebbe arrivata ormai ai saluti con il programma di Mediaset visto il loro contratto in scadenza alla fine di questo anno.

Dietro la decisione sembra esserci proprio la volontà delle reti del Cavaliere di non prolungare ulteriormente il loro contratto dopo il rinnovo del 2020 per solo una annualità.

La Gialappa’s Band saluterà dunque non solo Le Iene ma anche tutta la Mediaset dopo esserci tornati nel 2017 ed aver firmato programmi di successo come quelli nei quali commentavano con il loro solito tono scanzonato e graffiante le gesta dei Vip al Grande Fratello o all’Isola dei Famosi.

Sul loro futuro resta ancora del riserbo.

Le Iene salutano anche Nicola Savino?

Le voci

Per Le Iene il 2022 sembra proprio prepararsi ad essere l’anno della svolta in termini di conduzione. Come hanno confermato i palinsesti Mediaset la trasmissione continuerà a fare compagnia al pubblico anche a gennaio ma chiusa l’esperienza con la rotazione delle dieci meglio ragazze in circolazione del martedì, sembra proprio che i vertici della rete stiano pensando ad un nuovo restyling.

Proprio in questo senso va l’indiscrezione che vorrebbe il saluto al format del volto storico di Nicola Savino, spiega ancora Tvblog.

Ad oggi infatti il conduttore non sarebbe stato riconfermato per la ripartenza dopo le festività natalizie ma il pubblico non dovrà disperare. Il conduttore sarà infatti al timone del nuovo Back to school a partire dal prossimo 4 gennaio 2022 ovviamente sempre su Italia1.