Back to school: data di inizio del programma di Nicola Savino e i nomi dei vip che tornano a scuola

Su Mediaset Infinity sono state svelate le prime clip che ritraggono molto in difficoltà i Vip scelti per il ritorno a scuola. Scopri di più sulle prime immagini di Back to School, il nuovo programma di Nicola Savino.

Il nuovo programma di Italia1, Back to school, condotto da Nicola Savino, dopo svariati tentennamenti, inizia finalmente a svelare qualcosa di se in vista del grande debutto sul canale che avverrà nei primi giorni di gennaio 2022. Sono arrivati su Mediaset Infinity i primi spezzoni delle puntate che svelano il tanto temuto ritorno a scuola di svariati personaggi famosi provenienti dal mondo dei social, da quello dello spettacolo ed anche da quello dello sport. Una ciurma di 25 Vip alle prese con dei giovanissimi professori compresi tra i 6 e gli 11 anni, pronti a metterli sotto torchio con severità per prepararli al tanto temuto esame di quinta elementare.

Back to school: le prime parti sbarcano su Mediaset Infinity

Il debutto in televisione di Back to School sta finalmente diventando realtà. Dopo svariati contrattempi sulla regolare tabella di marcia, dei quali si è già parlato, pare proprio che Nicola Savino sia pronto a svelarci la prima edizione del programma che metterà a dura prova la cultura di svariati personaggi famosi.

In questi giorni sta circolando su Italia1 un promo che annuncia non solo la data del debutto ufficiale della trasmissione ma anche una succosa novità.

Il programma andrà in onda per la prima volta in prima serata a partire da martedì 4 gennaio 2022 e sarà possibile gustarsi qualche divertente anteprima sul sito, app mobile e smart tv abilitate che consentono di vedere Mediaset Infinity.

La piattaforma ha infatti reso disponibili le prime clip del programma che mostrano l’incontro tra gli inconsueti studenti ed i giovanissimi professori, mostrando il loro traumatico ritorno dietro ai banchi di scuola insieme alla loro iniziale formazione che li porterà ad affrontare i tanto temuto esame di quinta elementare.

Back to school: i Vip che tornano sui banchi di scuola

I maestri della trasmissione si troveranno di fronte una banda di Vip alquanto arrugginita che inizierà da subito a mostrare le proprie lacune. I bambini compresi tra 6 e gli 11 anni avranno a che fare con Antonella Elia, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Benedetta Mazza, Paola Caruso e con gli ex calciatori Evaristo Beccalossi, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta e Totò Schillaci.

Ritorno sui banchi di scuola anche per Vladimir Luxuria, Eleonora Pedron, Flavia Vento oltre che per i cantanti Clementino e Random, l’ex gieffino Andrea Zelletta, il comico Scintilla, Denis Dosio, l’attrice Eleonora Giorgi ed infine anche Jonathan Kashanian, Andrea Lo Cicero, Enzo Miccio ed Ignazio Moser.