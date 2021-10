Gianluca Fubelli Scintilla: età, il tradimento di Elena Morali. Chi è il comico ospite di Scherzi a parte

TV e Spettacolo

Gianluca Fubelli deve la sua notorietà al personaggio di Scintilla, il componente al gruppo comico dei Turbolenti che ha partecipato a tante edizioni della trasmissione Colorado. Il comico questa domenica 3 ottobre sarà ospite e protagonista della puntata di Scherzi a parte, nella quale il pubblico potrà vedere lo scherzo architettato dalla redazione. Scopriamo di più sulla carriera di Fubelli e sulla sua vita privata che lo ha visto protagonista della chiacchierata relazione con la soubrette Elena Morali.

Gianluca Fubelli: dagli esordi fino al successo del personaggio di Scintilla

Gianluca Fubelli è nato a Roma il 9 aprile 1973 e deve la sua notorietà presso il grande pubblico grazie alla sua partecipazione al gruppo comico dei Turbolenti.

Prima della fama non tutti sanno che ha un passato da odontotecnico ma è come animatore in villaggi turistici che scopre la sua passione per la risata.

Dal 1998 è però una colonna portante del quartetto composto tra gli altri da Enzo Polidoro e Stefano Vogogna insieme al più noto Gianluca Impastato, anche lui volto noto della trasmissione di Italia1 dal titolo di Colorado.

Proprio nel programma comico ideato ed anche condotto da Diego Abatantuono si fa notare con la sua nota comica scanzonata e spesse volte tragicomica che lo premiano con l’attenzione degli spettatori anche come solista nei panni del personaggio di Giulio Cesare.

Vanta anche doti da presentatore quando a partire dal 2017 conduce lo stesso programma di Italia1 al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi. L’amicizia con il presentatore livornese è poi anche sfociata nella commedia Tutto molto bello diretta dallo stesso Paolo Ruffini. Ultima partecipazione televisiva degna di nota è nel 2020 nel programma Enjoy-ridere fa bene.

La vita privata di Gianluca Fubelli: la storia con Elena Morali

La vita privata del comico è finita sotto i riflettori quando si è reso protagonista della storia d’amore con la collega e soubrette di Colorado Elena Morali, conosciuta proprio durante il programma di Italia1.

La lunga relazione con la ex concorrente della Pupa e il Secchione ha vissuto tanti alti e bassi quando la showgirl si è resa protagonista del presunto tradimento al comico con Marco Ferri durante L’Isola dei famosi. A Pomeriggio 5, Ferri aveva dichiarato “Viviamo giorno per giorno.

Non sono io la causa della loro rottura con Scintilla. Ho molto rispetto della loro storia e non mi ricordo di baci“.

La coppia formata dal comico e dalla showgirl, che sembrava in un primo momento aver messo da parte le insicurezze della ragazza tanto da voler convolare a nozze, si è definitivamente sciolta in seguito ai tradimenti della Morali con il produttore cinematografico Daniele Di Lorenzo.