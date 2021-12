Previsioni meteo per il weekend: nebbia e nuvole, migliora solo domenica

Cronaca Italia

Le previsioni meteo per sabato e domenica non faranno piacere a coloro che dovranno correre a cercare gli ultimi regali di Natale e avrebbero voluto un bel sole.

Il weekend prima di Natale sarà l’occasione per molti per fare gli ultimi regali di Natale: partiranno le corse in giro per la città e nei centri commerciali e sarà fondamentale essere accompagnati da un clima mite e non disastroso.

Purtroppo non tutti potranno contare, in Italia, su giornate calde (per quanto lo possano essere a dicembre, naturalmente) e sole splendente, anzi: per molti la ricerca dei regali potrebbe essere avvolta e complicata da una fitta nebbia, ed ostacolata da un freddo davvero pungente.

Meteo weekend sabato: freddo e nebbia al Nord, nuvole al Sud

Il gelo pre natalizio arriverà dall’artico: è la corrente fredda che attraversa la Russia e che, dopo essere passata sui Balcani ed aver sfiorato il mediterraneo, si ripercuoterà sull’Italia.

Le temperature potrebbero scendere drasticamente, soprattutto al Nord.

Nella giornata di sabato girare per le città sarà meno piacevole: non ci saranno pioggia battenti ma freddo e, in Val padana, una fitta nebbia che renderà le strade più pericolose del solito. Molto probabilmente arriverà qualche fiocco di neve, senza che si possa parlare di metri e metri di precipitazione.

Essendo che le correnti fredde arrivano dal mediterraneo, saranno le regioni del Sud a risentirne maggiormente: Puglia, Sicilia del Nord, Calabria e Basilicata vedranno un abbassarsi delle temperature.

Meteo weekend domenica: lieve miglioramento, spunta il sole al Sud

Su quasi tutta Italia le cose dovrebbero migliorare nella giornata di domenica: al Sud ci sarà un recupero, con poche nuvole, sole durante la giornata ed un lievissimo aumento delle temperature (si potrà comunque contare su una giornata senza l’ombrello in borsa).

Al Nord purtroppo la situazione non cambierà particolarmente, per via della corrente anticiclonica che pian piano starà risalendo dal Mediterraneo.

Con ogni probabilità la settimana di Natale non potrà garantire un sole accecante sulla penisola, anche se non si può parlare di allarmi meteorologici.