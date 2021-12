Sergio Marchionne: va in onda su Rai3 il documentario dedicato al grande dirigente. Quando vederlo

Programmi TV

Venerdì 17 dicembre 2021 va in onda su Rai3 il documentario che racconta l'uomo ed il professionista. Un appuntamento esclusivo che si condisce delle interviste a personalità di spicco della nostra politica, della nostra imprenditoria e del giornalismo.

Venerdì 17 dicembre 2021 va in onda su Rai3 una interessante prima visione assoluta che racconterà la carriera e la vita di Sergio Marchionne, compianto dirigente d’azienda che ha nella sua carriera ha rivoluzionato l’industria dell’automobile. A partire dalle ore 21:20 circa il documentario Sergio Marchionne mostra al pubblico per la prima volta la grande figura chiave che con il suo operato ha portato la più grande azienda italiana dall’orlo della bancarotta al ritorno a primeggiare con tutte le potenze globali del settore. La storia del professionista e dell’uomo in un racconto pubblico e privato attraverso i passi fondamentali della sua vita.

Sergio Marchionne: quello che c’è da sapere sul documentario

Arriva per la prima volta assoluta in televisione venerdì 17 dicembre 2021 il documentario che racconta la vita dell’uomo che ha rivoluzionato l’azienda più importante d’Italia. Un appuntamento imperdibile firmato da Rai Documentari che va in onda oggi su Rai3 a partire dalle ore 21:20 e racconterà tutta la storia di Sergio Marchionne.

Uno degli uomini più influenti di tutta Italia, un capo azienda dalla visione unica che arrivato al vertice della più grande azienda automobilistica italiana quando sembrava ormai spacciata e sull’orlo della bancarotta, in tre anni riesce a rimetterla in sesto e riposizionarla ai vertici del comparto mondiale.

Le sue scelte imprenditoriali e il suo stile unico di lavoro hanno ispirato tanti ed anche diviso i media e l’opinione pubblica, anteponendosi alla politica.

Sergio Marchionne era tutto questo ed anche di più. Il lato umano dell’uomo che ha passo l’infanzia in Abruzzo e poi è emigrato in Canada, dove ha posto le basi per la sua ascesa come manager riconosciuto a livello planetario.

Tutti i passaggi fondamentali della vita oltre alla carriera, dalla ribellione giovanile agli inizi fino alla malattia che lo ha fatto prematuramente scomparire.

"Rimanete ambiziosi nei vostri obiettivi, perché rassegnarsi a una vita mediocre non vale mai la pena." Il racconto dell'uomo che rivoluzionò l’industria mondiale dell’automobile: #SergioMarchionne questa sera alle 21.20 su #Rai3 pic.twitter.com/T2XrbNfYWU — Rai3 (@RaiTre) December 17, 2021

Sergio Marchionne: chi vedremo nel documentario

Il documentario verrà impreziosito dal vasto repertorio di immagini e video presente nelle sconfinate Rai Teche oltre ai contributi attinti dall’Istituto Luce-Cinecittà, dal CSC – Archivio Nazionale Cinema Impresa (Ivrea) oltre che dagli archivi di alcune università italiane insieme a quelli della Ferrari.

A questo ricco piatto si aggiungono anche esclusive interviste ai suoi collaboratori, come Maria Cristina Zilocchi, oltre ai volti noti della politica italiana come Matteo Renzi, i sindacalisti Maurizio Landini e Marco Bentivogli, personalità di spicco del giornalismo italiano come Mario Calabresi, Massimo Gramellini e Gianni Riotta ed ancora le interviste a John Elkann, Oscar Farinetti e Luigi Gubitosi.