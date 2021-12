The Voice Senior: come sono formate le squadre di D’Alessio, Clementino, Bertè e Berti alla ricerca di talenti

Programmi TV

Quarto appuntamento con il talent di The Voice Senior in programma in calendario per venerdì 17 dicembre 2021. Va avanti l’avvincente fase delle Blind Auditions nella quale le splendide voci over 60 più belle d’Italia cercano di convincere almeno uno dei quattro coach girate di spalle. La conduzione dell’appuntamento spetta ovviamente ad Antonella Clerici alla quale tocca il difficile compito di gestire i quattro grandi della musica Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti, tutti impegnati a darsi battaglia per accaparrarsi le voci più belle e particolari.

The Voice Senior: continuano le Blind Auditions

A The Voice Senior venerdì 17 dicembre 2021 continuano ad andare in scena le entusiasmanti Blind Auditions, con i quattro coach che vanno ancora alla ricerca dei migliori cantanti over 60.

Le audizioni al buio coinvolgeranno nuovamente il pubblico con il giusto mix tra musica e storie di vita dei concorrenti, arrivati in studio non solo per mettersi in gioco ma anche per raccontarsi come mai fatto prima.

Antonella Clerici sarà la padrona di casa di questo nuovo appuntamento entusiasmante della trasmissione che mano a a mano sta vedendo completare le squadre di tutti e 4 i coach, sempre più agguerriti e disposti ad adotare le tecniche di convincimento più disparate.

C’è chi sta puntando sulla simpatia, chi sulla sua lunga carriera e chi invece sulla calma e pacatezza, tutte strategie atte ad accaparrarsi i migliori talenti. Questa sera a partire dalle ore 21:30 sempre su Rai1 scopriremo chi sarà stato in grado di convincerli.

The Voice Senior, il bilancio della terza puntata: le scelte dei coach

La terza puntata di stagione è riuscita a far segnare degli ascolti migliori rispetto a quelli dello scorso appuntamento, con uno share del 18,4 % che l’ha collocata al primo primo dei programmi più visti nella prima serata del venerdì.

La trasmissione ha infatti catturato l’attenzione di ben 3, 6 milioni di spettatori facendo segnare il record di stagione con la speranza che il quarto appuntamento possa fare meglio.

Nel corso della terza puntata i coach sono andati nuovamente a caccia di talenti e sono riusciti ad assestare dei buoni colpi per la propria squadra.

La nuova cercatrice di talenti Orietta Berti si è aggiudicata Roberto Barocelli, Gino Caiafa e Xin Xu, per Loredana Bertè si sono aggiunti alla sua squadra Donata Brischetto, Mauro Goldsan e Marco Negri.

L’esperto Gigi D’Alessio ha convinto Carmen Marchese e Diva Agata Mongiovì invece Clementino ha assestato i colpi Antonia Gagliano e Luciano Genovesi.