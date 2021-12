Stop allo spinnamento degli squali negli Stati Uniti: un nuovo provvedimento approvato dal Senato

Sostenibilità

Lo scorso 8 giugno, il Senato degli Stati Uniti ha approvato all’interno dello U.S. Innovation and competition act, un nuovo provvedimento – lo Shark Fin Sales Elimination Act – che prevede il divieto di commercializzazione di pinne di squalo e prodotti che le contengano. Ora si aspetta l’approdo alla Camera e la firma del Presidente Joe Biden, che ha anche supportato la causa.

Pinne di squalo: perché fermarne il commercio

Grazie al provvedimento emerso negli Stati Uniti sarà presto illegale vendere pinne di squalo.

Le pinne sono la parte più pregiata dello squalo e sono, purtroppo, al centro di un mercato fiorente. Inoltre, spesso le pinne sono ottenute attraverso pratiche che non rispettano l’ecosistema marino. Gli squali, infatti, vengono pescati, spinnati e poi ributtati in mare. Gli Stati Uniti non saranno i primi a rendere illegale questa pratica di spinnamento. Infatti, attualmente è già illegale in diversi paesi, fra cui Australia, Canada, Taiwan e Nuova Zelanda. È, invece, ancora permesso in Cina e Malesia.

Squali a rischio di estinzione: stop allo spinnamento

A causa dell’orribile pratica dello spinnamento e della pesca intensiva, molte specie di squali si stanno avvicinando al rischio di estinzione.

Per questo motivo lo Shark Fin Sales Elimination Act è fondamentale ai fini della protezione della fauna marina, attraverso anche la promozione di pratiche di pesca sostenibili. Negli ultimi 50 anni, infatti, la popolazione degli squali è diminuita a livello mondiale del 70%.

La nuova legge emessa dagli Stati Uniti, vieta la commercializzazione delle pinne di squalo e di tutti i prodotti derivati da esse. Il Congresso statunitense spiega che le persone necessitano di licenze o permessi specifici per poter possedere le pinne di squalo.

Le violazioni della legge saranno multate con una sanzione pari a 100mila dollari o il corrispondente valore di mercato della pinna di squalo.

Lo spinnamento degli squali è un problema mondiale

Secondo GreenPeace, lo spinnamento e la pesca intensiva in tutto il mondo provocano la morte di circa 100 milioni di squali l’anno e creano un mercato di un miliardo di dollari. Nell’Unione Europea la pratica è stata dichiarata illegale nel 2003, ma di fatto sono esistite per lungo tempo varie eccezioni che non la vietavano totalmente.

Nel 2013 è stata inserita una norma più restrittiva, secondo cui gli squali pescati devono uscire dal peschereccio con ancora tutte le pinne.