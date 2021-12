Carolina Marconi racconta i suoi sogni a Storie Italiane, le lacrime della conduttrice Eleonora Daniele

TV e Spettacolo

Carolina Marconi ha sconfitto la sua malattia. La showgirl ha raccontato dettagliatamente la sua ultima mammografia sui social. Ma, ospite a Storie Italiane, l’ex gieffina si è anche aperta, raccontando i suoi sogni per il futuro.

Carolina Marconi è riuscita a far emozionare Eleonora Daniele.

Carolina Marconi racconta la sua mammografia

Carolina Marconi sta combattendo da mesi una dura battaglia contro una malattia importante. Un tumore al seno che l’ha costretta a diverse sedute di chemioterapia.

Adesso, però, sembra che la sua personale guerra sia stata vinta. La showgirl ha raccontato la sua ultima mammografia con un lungo post condiviso sul suo account Instagram: “Sono andata a fare la mammografia ed ero molto preoccupata… Sembrava di rivivere l’ inizio della mia storia… Conoscevo a memoria gli occhi dell’ ecografo… Gli ho chiesto se c’era qualcosa che non andava“.

L’ex gieffina ha raccontato le emozioni provate nel momento in cui ha saputo di stare bene: “In quegli attimi ti vengono automaticamente tanti pensieri… Il desiderio di avere una vita normale era il mio unico pensiero… Stai benone mi interruppe il dottore Marco e non potete capire la felicità che ho provato… Mi sembrava di sognare… Per la prima volta dopo 9 mesi nn avevo più paura e ringrazio Dio per questo“.

Carolina Marconi ha voluto ringraziare tutti i suoi followers per l’affetto e la vicinanza: “Ho sempre pensato che le grandi cose richiedono tempo… Vorrei semplicemente dirvi Grazie per l’affetto che ricevo ogni giorno… Mi stanno crescendo i capelli“.

Carolina Marconi emoziona Eleonora Daniele a Storie Italiane

Carolina Marconi ha raccontato il suo stato di salute attuale a Storie Italiane, come riportato da Gossip.it.

La conduttrice Eleonora Daniele ha accennato anche agli haters che hanno attaccato la showgirl in questi mesi di lotta: “Aveva deciso di raccontare la malattia sui social e condividere questo percorso ma alcune persone hanno riversato su di lei molto odio“.

Carolina Marconi ha lanciato un messaggio d’amore per gli odiatori seriali e ha raccontato il suo sogno: “Mi dispiace che siate così arrabbiati, lasciatevi andare all’amore… Per i prossimi 5 anni farò una cura ormonale per cercare di avere un figlio… Spero di avere il pancione, ma se non dovesse essere ci sono tanti bambini che hanno bisogno e io non vedo l’ora di accoglierli in casa mia“.

Il desiderio di Carolina Marconi ha fatto commuovere Eleonora Daniele.