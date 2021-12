Claudio Baglioni, l’ultima puntata di Uà – Uomo di varie età: tutti gli ospiti dell’appuntamento finale

Programmi TV

Terza ed ultima serata evento in compagnia di Claudio Baglioni e del suo immenso parterre di ospiti. Scopri tutti gli amici che raggiungerano sul palco il cantante per l'ultima volta,

Claudio Baglioni è pronto a condurre la puntata conclusiva di Uà – Uomo di varie età, lo spettacolo maestoso che lo riportato in televisione con al fianco un parterre di opsiti sconfinato. L’ultimo appuntamento con la trasmissione va in onda su Canale5 sabato 18 dicembre 2021 e come al solito mostrerà il contautore romano alle prese con la musica che lo ha reso grande e che ha raccontato la sua intera vita. Il palco da 1000 metri quadri allestito per le tre serate evento in occasione dell’ultima puntata sarà calcato tra gli altri da Eleonora Abbagnato, Alessandra Amoroso ed anche Marco Mengoni.

Scopri tutti gli ospiti del terzo appuntamento che sarà trasmesso alle ore 21:30 circa di sabato 18 dicembre 2021.

Uà – Uomo di varie età: la terza ed ultima puntata dello show

Claudio Baglioni porta a conclusione il suo maestoso viaggio all’interno della sua lunghissima carriera. Va in onda su Canale5 sabato 18 dicembre 2021 alle ore 21:30 circa con l’ultima imperdibile puntata di Uà – Uomo di varie età. Il mastodontico spettacolo messo in scena dal cantante, aiutato ovviamente dallo stimato ed apprezzato coreografo Giuliano Peparini che ha operato in qualità di direttore artistico, si appresta a vivere il suo gran finale.

Uà – Uomo di varie età: tutti gli ospiti della terza puntata

Claudio Baglioni in occasione della terza serata evento di Uà – Uomo di varie età avrà a disposizione un cast di ospiti unici, che si metteranno in gioco con il conduttore in una serie di spezzoni di grande musica, performance spettacolari, racconti di vita e di carriera ed ancora grandi emozioni e divertenti sketch.

A fare compagnia al cantante come ospiti d’eccezione ci saranno l’etoile Eleonora Abbagnato, la cantante Alessandra Amoroso e l’attrice Serena Autieri.

Poi il ritorno su Canale5 del grande Pippo Baudo ed ancora Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Andrea Delogu.

Per la nota comica di serata spazio al duo formato da Maria Di Biase e Corrado Nuzzo mentre Rosario Fiorello farà una sorpresa al conduttore con un intervento in collegamento. Chiudono il cast di ospiti Stefano Fresi, Andrea Griminelli, Enrico Lo Verso, Mahmood, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Anna Oxa, Tommaso Paradiso, Giuliano Peparini, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Preziosi, Massimo Ranieri, Alessandro Siani, Ornella Vanoni, Luca Ward.